Медведев призвал россиян готовиться к "вечным санкциям"

Россия должна быть готова к сохранению санкций неопределенно долгое время, так как на Западе предпринимаются попытки из «увековечить», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными, наподобие поправки «Джексона-Вэника» или еще круче», - заявил премьер в интервью программе «Вести в субботу». Его словам, россиянам рассчитывать на милость Запада «не приходится, да и не нужно».

По словам Медведева, российская экономика успела адаптироваться к санкциям и способна «развиваться и на самом деле развиваться неплохо».

«Все, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки и в значительной степени потому, что мы вынуждены были перестроить свою работу», — отметил Медведев.

Напомним, накануне выступая на заседании российского инвестиционного форума в Сочи Дмитрий Медведев заявил, что России удалось справиться с кризисными явлениями, вызванными проблемами в мировой экономике. По его словам, падение валового внутреннего продукта прекратилось. "Январская статистика продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону – их прирост составил около 8% к уровню прошлого года. Конечно, существенную роль в этом сыграла единовременная выплата пенсии, но и без учета этой единовременной выплаты реальные доходы наших граждан стали потихоньку повышаться. И наверное, это один из важнейших итогов текущего экономического периода. Надо все эти тенденции закрепить", - сказал он.

Инфляция в России в 2016 году составила порядка 5,4%, 5% - по итогам января 2017 года, тогда как по итогам 2015 года инфляция была почти 13%. По мнению Дмитрия Медведева, абсолютно реальные планы довести инфляцию до 4% в год. "Это означает возможность последовательно снижать процентные ставки, сделать кредитные ресурсы гораздо более доступными, а это принципиальный вопрос и для бизнеса, и для всех наших людей", - подчеркнул премьер-министр.

Между тем, согласно данным Росстата, Россия по итогам 2016 года вошла в тройку мировых лидеров по скорости обнищания населения, пропустив вперед лишь Аргентину и Украину.

Согласно официальной статистике, за два года кризиса реальные доходы населения упали на 13,7%, потребление сжалось на 15,1%. По данным ВШЭ, около 40% граждан жаловались на нехватку денег на одежду и еду, три четверти были вынуждены перейти в режим экономии.

На октябрь 2016 года за чертой бедности, по оценке Росстата, жили 19,3 млн россиян, или каждый седьмой. Их доходы не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей. 30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей. Около 5 миллионов россиян продолжают получать зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время составляет 7800 рублей.

С 2014 года армию официально нищих пополнили 3,1 млн человек. По прогнозу Счетной палаты, к 2019-му году к ним присоединятся еще 1,4 млн граждан.