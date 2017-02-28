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Московский листок

РПЦ потребовало через суд вернуть ей здание столичного НИИ

Опубликовано 28.02.2017 в разделе комментариев 0

РПЦ потребовало через суд вернуть ей здание столичного НИИ

Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря через суд потребовало вернуть РПЦ здание Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), сообщает Интерфакс со ссылкой на главу юридической службы Московской патриархии игуменью Ксению (Чернегу).

По ее словам, здание института (ул. Верхняя Красносельская, 17) было построено на месте остатков Крестовоздвиженской церкви и является уникальным.

"Главным фактором, повлиявшим на принятие решения об обращении в суд, стали обстоятельства разорения институтом усыпальницы игумений монастыря. Останки игумений обители, покоившихся в усыпальнице храма, несколько лет назад были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов", - рассказала она.

По ее словам, в суде было обжаловано решение Росимущества об отказе в передаче подворью спорных площадей, мотивированное тем, что объект представляет собой "современное нежилое пятиэтажное здание 1939 года постройки". Суды первой и второй инстанции удовлетворили заявление подворья, признав решение Росимущества об отказе в передаче незаконным.

"Одновременно суды обязали Росимущество передать все помещения спорного здания в безвозмездное пользование подворья в соответствии с положениями федерального закона № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", - сообщила глава юридической службы патриархии.

 



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