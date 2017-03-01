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Московский листок

Митя-премьер приготовился жить русским барином

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 1

Митя-премьер приготовился жить русским барином

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал население России приготовиться к тому, что жить в условии действующих санкций придется "неопределенно долго". "Еще раз вам хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго", - цитирует Медведева Интерфакс.

Тоже мне новость, я говорил об этом и год назад, и два. Что люди моего поколения просто не доживут до снятия санкций, и надо строить свою жизнь исходя из этого.

Даже странно, что премьер, так любящий всякие инновации, говорит такие тривиальные и даже пошлые вещи.

Другое дело, что наше правительство, не исключая и президента, будучи по природе своей и по своей политической истории чистыми либералами-западниками, теперь вынуждены все сплошь сделаться патриотами и даже изоляционистами.

Это с одной стороны хорошо, и не надо даже объяснять, почему.

И это плохо, поскольку патриотами они быть совершенно не умеют. Не хотят и сильно, по-видимому, мучаются.

Это неожиданно полюбленный ими Николай Романов, будучи сам немцем, женатым на полунемке-полуангличанке, всю жизнь играл в русского барина. И кажется с удовольствием. Пока не отрекся и не получил всем семейством основания для последующей канонизации.

А им-то, кухаркиным детям, только подфартило настроить себе домов за границей да выучить детишек разным зарубежным политесам, как на тебе - санкции!

Как же они должны в душе ненавидеть эту постылую им Россию, вынужденную тюрьму с усиленным питанием вместо столь любезного им европейства. Ну примерно как Ахилл, сказавший Одиссею, что лучше быть последним нищим в мире живых, чем царем в царстве мертвых.

Это нам, быдлу, и в России хорошо. А им, барам, уныло. На то они и баре, а мы соответственно... Но нам положено сопереживать барским страданиям, а свои не в счет. Со школы обучены, на дворянской классике. Пишешь, бывало, сочинение по графу Толстому или барину Тургеневу, который и в России-то не жил почти, сопереживаешь, а у самого ботинки рваные... Мильон терзаний, чо. Ездец, ездец, сюда я больше не ездун.

Сейчас-то у меня этих ботинков жопой ешь, а все равно в гроб положат в одной паре. Но речь не об этом. Речь о страданиях высших сословий. У нас теперь все к истокам возвращается, стало быть и сословия тоже.

Ну и как же барам жить, если нельзя поехать в Баден-Баден и спустить там в казино деревеньку-другую вместе с крестьянами?

Отсюдова и злобность - ежели в карты нельзя проиграть по-европейски, то можно запороть по нашенски, по азиатски.  Ну или сгноить в тюрьме до смерти, что у нас запросто. Вот хоть у отставного замгенрокурора спросите.

И вот же что досадно - сто лет назад при аналогичных событиях баре ехали в эмиграцию, и ежели кто успевал смыться, то дальше могли влачить свое тусклое существование до глубокой старости среди милых сердцу монмартров и бигбенов. А теперь-то куда смоешься? Только в тюрьму, но, правда, европейского класса, с теплым сортиром. И удавят там не подушкой, как у нас, у варваров, а культурно так, почти ничего и не почувствуешь. Одним словом - Европа!

А в России жить надобно умеючи. И умирать легко, потому как такую жизнь и не больно-то жаль. Но барину-то жалко, у него жизнь сладкая... А все равно ж закончится.

А.Б.



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