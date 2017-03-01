Так кто и как убил Ким Чон Нама?

Надо сказать, что после дела с исчезнувшими малазийскими Боингами 777 и странного участия Малайзии в этих исчезновениях, нет никакой веры в то, что вещают госорганы этого государства. Лгут бессовестно! Тем более, нет веры в то, что они вещают по поводу убийства гражданина КНДР - Ким Чон Нама, да ещё и брата первого руководителя этой страны.

Между тем, СМИ Russia не выражают ни малейших сомнений в информации об убийстве Ким Чон Нама, поступающей с Запада, причём, даже в случае получения этой информации от очевидных и доказавших свою подлость источников - из Южной Кореи. Вот читаю 28 февраля, через две недели после убийства Ким Чон Нама: «…полиция Малайзии установила, что наблюдавшие за убийством четверо граждан КНДР покидали страну рейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Чтобы не пустить их в Пхеньян, спецслужбы Южной Кореи обращались к России с просьбой задержать подозреваемых. Российская сторона отказалась и позволила им покинуть страну, так как в тот момент, «на начальной стадии» расследования, у России не было причин задерживать граждан Северной Кореи по просьбе Южной Кореи».

Как говорится - «что вы гоните»? При чем тут Южная Корея? Она формально каким боком причастна к убийству на территории Малайзии гражданина КНДР? Какие у неё основания соваться в это дело, да ещё и с просьбой арестовывать кого-то?

Или же Южная Корея, по принципу «на воре шапка горит», всё-таки причастна к этому убийству, и у неё есть основания суетиться? Тогда почему бы СМИ России ни обсудить это, а не версии того, за что Ким Чен Ын убил Ким Чон Нама? Но нет, сейчас все СМИ хором и радостно вопят, что Ким Чон Нама убили спецслужбы КНДР по заданию руководителя КНДР его брата Ким Чен Ына. Убил за то, что Ким Чон Нам, якобы, тайно выступал против КНДР и даже утаил какие-то деньги какого-то дяди.

Что касается выступлений старшего брата против Ким Чен Ына, то до убийства Ким Чон Нама я, к примеру, и не догадывался, что у Ким Чен Ына есть брат, поскольку южнокорейские клеветники об этом обстоятельстве помалкивали. Южнокорейские клеветники для дебилов из СМИ Рашки рассказывали про то, как Ким Чен Ын лично расстрелял из миномёта лучших генералов, а из зенитной пушки - балет пхеньянского театра оперы и балета. А вот про Ким Чон Нама - молчок! А это, сами понимаете, могло быть только в случае, если Ким Чон Нам не давал никаких поводов обвинить его в оппозиции к КНДР и брату или в разгульной жизни. Кстати, он покупал билет на самолёт самой дешёвой авиакомпании - тоже штрих к портрету.

Далее, даже при поверхностном выяснении деталей оказалось, что Ким Чон Нам находился за рубежом как раз с целью организовывать денежные потоки находящейся в блокаде КНДР - он работал за границей на КНДР. Таким образом, мотивы его убийства были и у Южной Кореи, и у США, и у кого угодно, но только не у КНДР!

Поэтому суета Южной Кореи с переводом стрелки уже и на Рашку, понятна, но как аналитикам Рашки воспринимать её без комментариев?

Сообщают, что Ким Чон Нам собирался лететь в Макао, но он там постоянно жил, там его семья, следовательно, он возвращался домой. Откуда? Из Пхеньяна через Владивостока и Москву?

Потом, это очень своеобразное убийство. Есть ролик с видеокамер аэропорта Куала-Лумпур 14 февраля, на которых с Ким Чон Нам что-то произошло у стойки регистрации - какая-то девица обмахнула его тряпкой. Затем показывается, как он сам подошёл к двум толи полицейским, толи работникам аэропорта, и вместе с ними пошёл, как утверждают, в медпункт. Но эта компания, как ни странно, прошла нужные двери (работник аэропорта не знал, где находится медпункт?), потом один из сопровождавших всё же остановил Ким Чон Нама, вернул его и пригласил пройти внутрь. Полагаю, что всё это занимало минуты две, и на этих кадрах Ким Чон Нам выглядит абсолютно здоровым. https://www.youtube.com/watch?v=X2Rtcx47UNY

А вот записи с видеокамер этого помещения нет, но есть фото, на котором Ким Чон Нам уже полулежит с закрытыми глазами, причём, не на медицинской кушетке или носилках, а в обычном аэропортовском кресле для ожидания. Мало этого, вид его создаёт впечатление, что ему и не пробовали оказывать срочную медицинскую помощь. http://cdn-st1.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/129/071/5.jpg, кроме этого, на Ким Чон Наме совершенно нет никаких признаков того, что он умер от нервно-паралитического отравляющего вещества.

На следующий день, 15 февраля диагнозом его смерти был объявлен сердечный приступ, этот диагноз малазийцы сообщили и посольству КНДР.

«По одной из версий, к нему подошли две женщины, которые, по данным малазийской телекомпании Chosun, были сотрудниками северокорейской разведки. Они напали на 45-летнего Ким Чен Нама, применив «отравленные иглы». Но существует и другая версия. По ней, женщина была одна, и в качестве оружия убийства она использовала отравленный платок, сообщается на малайзийском сайте Malaysiakini. Она незаметно приблизилась к мужчине и набросила ему на голову кусок ткани, пропитанный ядом. После этого Ким Чен Нам почувствовал жжение в глазах. Пришедшие на помощь пострадавшему медики не смогли его спасти. Издание The Daily Mail, в свою очередь, пишет, что Ким Чен Нам умер по дороге в больницу после сердечного приступа, который произошёл в аэропорту Куала-Лумпура».

Сами девушка или девушки, на которых вешают это убийство, заявили, что их наняли для участия в розыгрыше, что не вызывает удивления, поскольку сегодня этих приколистов развелось как собак нерезаных.

Надо сказать, что видеоролик не подтверждает «жжение в глазах» Ким Чон Нама, поскольку он ведёт себя совершенно спокойно, не пытаясь протереть глаза, и нет следов слёз. Получается, что после нападения не него у стойки регистрации, в ходе которого ему набросили на лицо какую-то тряпку (это попало на видеоролик), Ким Чон Нам, находившийся в безусловном здравии, обратился с жалобой к каким-то должностным лицам аэропорта. А уж эти должностные лица завели его в какое-то административное помещение, после посещения которого, Ким Чон Нам и умер.

Спустя несколько дней официальные лица Малайзии (веры которым, повторю, ни на грош) заявили, что Ким Чон Нам отравлен газом нервно-паралитического действия VX. Будь они умнее, они бы этого не объявляли, но, надо думать, им нужно было скрыть тот яд, который вызвал у Ким Чон Нама смерть от сердечного приступа. Правда, синильная кислота тут тоже не подходила из-за своего мгновенного эффекта.

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия начинались с троицы, хорошо известной старшему поколению по занятиям гражданской обороной, - зарин, зоман, табун и «слабый запах скошенного сена». А закончились эти отравляющие вещества группой газов VX, которые в 10 раз ядовитее зарина и совершенно не имеют запаха.

При лёгкой степени отравления нервно-паралитическими отравляющими веществами у человека начинают течь сопли и слёзы, стеснено дыхание, непроизвольно дёргаются мышцы (фасцикуляция). В принципе, при оказании помощи человек выздоровеет.

При средней степени отравления (это когда только половину отравленных можно спасти даже при своевременном оказании помощи) симптомы усиливаются - зрачки сужаются, наступает темнота, глаза очень болят и слезятся, начинаются головные боли, дёргание мышц усиливается, начинается астма и одышка, дыхание затруднено (лёгкие как будто распухают), ускоряется сердцебиение.

При тяжелой степени отравления резко усиливаются все симптомы, «боль в глазах и в голове становится мучительно невыносимой. Открывается рвота, отделение мочи и кала. Через 1-2 минуты пострадавший теряет сознание. При этом его тело сотрясают судороги, переходящие в параличи. Через 5-10 минут парализуется дыхательный центр, и человек умирает».

Заметьте, что эти отравляющие вещества не вызывают остановки или повреждения сердца - они воздействуют на дыхание. Добавлю, что поражённого нервно-паралитическими отравляющими веществами нужно немедленно раздеть, поскольку его одежда впитала пары яда и продолжает отравлять, в больницу поражённого нельзя вносить, пока его не разденут, а врачи не наденут герметичную одежду и изолирующие противогазы.

Вот теперь возвращаю к ролику, зафиксировавшему нападение на Ким Чен Нама. Ким Чен Нам в этом ролике похож на человека, отравленного нервно-паралитическим газом?

Мало этого. Действие нервно-паралитических отравляющих веществ хорошо изучено на практике. В 1995 году японская секта «Аум сенрикё» расставила и открыла на нескольких станциях токийского метро бутылочки с зарином. То есть, террористы хранили зарин в обеззараженных снаружи бутылочках, а затем исполнители просто открывали пробку и убегали, не касаясь ни самого зарина, ни его паров. В результате этого теракта были убиты на месте 8 токийцев, 75 попали в больницу, и ещё были отравлены (надо думать, лёгкой степенью) 5000 человек. Пять тысяч отравленных на 8 умерших! Оцените соотношение!

А здесь в людном аэропорту «террористка» достаёт из сумочки тряпочку, пропитанную VX (напомню, в 10 раз ядовитее зарина) обмахивает ею Ким Чон Нама, стоящего в очереди на регистрацию, и спокойно убегает?? Да она бы померла через пару минут, как только взяла эту тряпочку, чтобы положить её в сумочку, а если бы сумела добраться с этой тряпкой до стойки регистрации, то через 10 минут отдали бы богу душу все, кто там стоял. И ещё несколько сотен в округе попали бы на носилках в больницы, и ещё пара тысяч народа из аэропорта истекли бы соплями и слезами и добрались бы в больницы самостоятельно. А ведь в аэропорту Куала-Лумпур никто даже не пожаловался на отравление, никто лишней слезинки не уронил! Включая тех, кто непосредственно общался с Ким Чон Намом после его «отравления VX».

Это же отравляющее вещество потому и называется оружием массового поражения! Эти умники спецслужб Малайзии и из ЦРУ ещё бы придумали, что Ким Чон Нама убили атомной бомбой.

Человечество такими темпами глупеет, что оставшихся умных людей едва хватает на работу в промышленности и сельском хозяйстве, в результате к государственным кормушкам выносит дебилов, не знающих элементарных вещей, и не способных исполнить элементарное поручение. Это хорошо видно по интеллекту тех, кого набрали в судьи, прокуроры, следователи Russia, так с чего нам считать, что в США, тем более, в Малайзии в спецслужбы набрали умных людей? Таких, которые способны разработать и провести тайную операцию, чтобы не попасться.

И вопрос остаётся: так кто и как убил Ким Чон Нама?