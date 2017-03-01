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Московский листок

Это что еще за "народные ОФЗ"?

Опубликовано 01.03.2017 автором Максим Калашников в разделе комментариев 0

кризис правительство
Это что еще за "народные ОФЗ"?

Само известие:
"Минфин готовит выпуск «народных» ОФЗ. Доходность - 8,5%, полугодовой купон, 100-процентная защита номинала. Купить ценные бумаги можно будет в отделениях Сбербанка и ВТБ. Однако любой россиянин и сейчас может приобрести ОФЗ. В чем отличия «народного» размещения?"
полный текст –

https://www.bfm.ru/news/347830

Мои выводы:

1. Это - не пирамида ГКО, это - потенциально заем денег у населения (24 трлн. рублей в банковских вкладах), а выплата процентов (7,5-8,5%)- за счет эмиссии. Ибо если платить купонный доход по «фелькише-офз» за счет налогов (из бюджета) и за счет «пирамидальности» (продажи все новых и новыз облигаций), то Кремль в несколько замедленном варианте повторит крах ГКО 1998 года.

2. Это очень напоминает предложения Максима Калашникова о введении инфраструктурных облигаций. В данном случае власть снова идет по моим следам. Подробнее (мой текст 2012 г.):
http://www.apn-spb.ru/publications/article11273.htm

Текст 2013 года:

http://m-kalashnikov.livejournal.com/1557575.html

Вы, расейский бомонд, давно пытаетесь воплощать то, что написано в моих книгах и статьях, только у вас через одно место получается. За исключением пропаганды оружия («Сломанный меч империи», 1998 г.). А вои мои экономические предложения у вас выходят вывернутыми наизнанку.


3. Но это – все ОФЗ, а не инфраструктурные облигации, внятного плана использования денег у власти нет. Так что займы могут вполне уйти в бессмысленную сирийскую войну или на футбольные стадионы (ваши убыточно-непроизводительные «имиджи». 

4. Выпуск "народных облигаций" означает, что банковская система в РФ недееспособна, что деньги из нее не идут в реальный сектор (кому нужны кредиты под такие проценты?), и деньги приходится с помощью государственного нагнетателя загонять в бюджет. И уж из него что-то финансировать. Но где план создания новой банковской системы взамен бутафорской, расейской, нерабочей? 

5. Народные ОФЗ потенциально могут вызвать отток средств из банков и повлечь их закрытие один за другим, ибо теперь станет невыгодно держать сбережения на вкладах. А это - волна безработицы для финансовых работников в РФ. Отчаявшийся «офисный планктон» пополнит ряды оппозиции. Правда, прозападно-либеральной. Это когда не только из Сирии уйти, но и Крым отдать, ибо нам, обывателям, важнее сделать как раньше, когда были работа и дешевый импорт.

6. При этом народные ОФЗ (при отсутствии системы из двух-трех мощных банков развития, выдающих реальному сектору кредиты под 1,5-3% годовых на 10 лет) начнут перебивать и попытки компаний РФ, минуя банки, продавать на рынках своих облигации и акции. А ведь именно так Путин в послании декабря 2016 года советовал промышленникам искать деньги для модернизации производства (коль кредиты слишком дороги). То есть, срабатывает классический закон "стрелы Аримана": гнилая система любым своим действием что-то рушит и калечит, даже при самых благих намерениях. 

При этом сбережения реально есть лишь у 10% населения РФ. Остальные - нищие. 

7. Все деньги сосредотачиваются в бюджете, все - под контролем Кремля и сислибов. При этом они не заинтересованы в реальной индустриализации РФ, они расточают деньги, пускают под разворовывание, покупают на них американские долговые бумаги - словом, делают все, кроме строительства новой индустрии и инфраструктуры. 

Маразм продолжается, товарищи. Мне уже ясно, чем это кончится. Это, быть может, и не ГКО 1995-1998 гг., но гузно все равно будет. Хотя и другое. 



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