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Московский листок

Украина увеличила тариф на электроэнергию на 25%

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 0

Украина увеличила тариф на электроэнергию на 25%

С 1 марта этого года Украина повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 25%, сообщает Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тариф для потребителей, которые используют до 100 кВт-ч в месяц, возрастет на 26% - с 71,4 копеек до 90 копеек за 1 кВт-ч. Для тех, кто использует от 100 кВт-ч в месяц тариф составит 168 копеек за 1 кВт-ч.

Отмечается, что это уже пятый и последний этап подорожания электричества в соответствии с меморандумом с МВФ от февраля 2015 года.

Напомним, в настоящее время задолженность украинцев по коммунальным услугам превышает 23 миллиарда гривен.

 



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