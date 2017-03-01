Путин признал допинг

Россия должна признать случаи применения допинга, прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена а также провести расследование и выявить виновных, заявил президент РФ Владимир Путин выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске.

"Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии (комиссии Макларена ), к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга", - цитирует Интерфакс президента.

По его словам "это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина". "Нужно об этом сказать прямо и это признать", - добавил Путин.

Президент отметил, что очень рассчитывает на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в этой ситуации.

При этом Путин опроверг заявления международных спортивных чиновников о существовании в России государственной системы поддержки допинга, и заверил, что Россия будет всегда бороться с этим явлением.

"Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом", - сказал он.