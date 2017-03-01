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Московский листок

Путин признал допинг

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 2

Путин признал допинг

Россия должна признать случаи применения допинга, прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена а также провести расследование и выявить виновных, заявил президент РФ Владимир Путин выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске.

"Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии (комиссии Макларена ), к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга", - цитирует Интерфакс президента.

По его словам "это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина". "Нужно об этом сказать прямо и это признать", - добавил Путин.

Президент отметил, что очень рассчитывает на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в этой ситуации.

При этом Путин опроверг заявления международных спортивных чиновников о существовании в России государственной системы поддержки допинга, и заверил, что Россия будет всегда бороться с этим явлением.

"Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом", - сказал он.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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..Что еще и Универсиада..
Szanya написал 01.03.2017 10:57
Как у нас и Универсиада в 19-ом, за что России все это, каждый год праздник потраченных средств..
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(без названия)
стоик697 написал 01.03.2017 10:13
Президент с честью подал бы в отставку?
А этому хоть писяй между очей?
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