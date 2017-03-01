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Московский листок

В рейтинге гордости россиян возврат Крыма обошел освоение космоса

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 0

В рейтинге гордости россиян возврат Крыма обошел освоение космоса

За последние 17 лет россияне стали реже гордятся освоением космоса, меньше стыдятся бедности, репрессий и отставания от Запада, зато у них появился новый предмет для гордости - присоединение Крыма, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на январское исследование "Левада-Центра".

Наиболее популярным предметом для гордости среди наших соотечественников стала победа в Великой Отечественной войне (83%). На втором месте оказалось возвращение Крыма в состав России (43%). Ранее вторую строчку занимала ведущая роль страны в освоении космоса. В этом году освоение космоса назвали предметом для гордости 41%. У трети россиян гордость вызывает русская литература (36%), "превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире" (35%), достижения российской науки (32%), слава русского оружия (26%), моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость (23%).

Еще 18% гордятся стабильным положением страны при Владимире Путине, а 14% — борьбой с татаро-монгольским игом и защитой Европы от нашествия с востока. 9% гордятся передовым строем, советским бесклассовым обществом, а 7% — подвижничеством русских святых.

Между тем чувство стыда у россиян по-прежнему связано с тем, что «великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности» (54% сейчас и 79% в 1999 году). Каждый третий (33%) переживает из-за распада СССР, еще 24% респондентов испытывают чувство стыда по поводу грубости нравов и хамства.

Репрессии, террор и выселение народов в 1920-1950-е годы вызывает чувство стыда у 22% опрошенных. Минимальное количество россиян стыдятся и хронического отставания от Запада: в 1999 году вариант выбрали 31%, а в этом году 20%. Стремления силой навязать свой строй другим странам и народам стыдятся только 4%. Прихода Путина к власти стыдятся 3%.

 



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