Глава ФАС: 95% всех госзакупок - это фикция

95% всех торгов, которые проводят госкорпорации, являются фикцией, ввиду того, что они проводятся на неконкурентной основе, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

«95% всех закупок — это фикция, это профанация», цитирует Артемьева RNS. По его словам, торги выигрывают, по сути, единственные поставщики.

При этом он отметил, что в России наблюдается «всеобщая картелизация экономики». «Мы сталкиваемся сегодня со всеобщей картелизацией российской экономики. Мы знаем, как реально сговариваются. Фактически мы думаем, что по многим сферам, например в сфере закупки лекарств, 80% на торгах — это картели, заранее состоявшийся сговор, уголовное преступление. Это организованные группы. Я не шучу, мы все это можем доказать», - цитирует главу ФАС РБК.