Евтушенков: "пакет Яровой" разорит телекоммуникационных операторов

Затраты на выполнение требований по хранению данных в рамках так называемого "пакета Яровой" в размере порядка 100 млрд рублей для телекоммуникационных операторов слишком велики, заявил владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков в интервью "России 24".

В эту сумму недавно оценивал издержки операторов замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Изначальная оценка была в разы больше, но, по словам замминистра, до 100 млрд руб. с изначальных 5 трлн руб. расходы удастся снизить за счет договоренностей с силовыми структурами о сокращении в 10 раз объема хранения информации для операторов связи. Однако даже в сокращенном объеме задача для операторов невыполнима, полагает Евтушенков.

"Да нет, конечно. Все абсолютно понимают, что эта тема неподъемная для операторов, это окончательно убьет капитализацию", - цитирует Интерфакс Евтушенкова.

"Учитывая то, что все телекоммуникационные операторы живут на кредитные средства, нужно делать большие работы по совершенствованию сетей, надвигается 5G и так далее, мы просто сами себе стреляем в ногу. Поэтому я думаю, что разум восторжествует, и путем каких-то поправок этот стейк будет значительно ниже, и будет под силу операторам все это сделать", - отметил глава АФК "Система".

Напомним, ранее экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, отклонила петицию об отмене так называемого «закона Яровой», набравшую более 100 тыс. голосов на сайте Российской общественной инициативы.

"Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов" – цитирует Интерфакс заключение рабочей группы. Прим этом эксперты утверждают, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан. Пор их словам, профильные ведомства проводят работу по "существенному" смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

Петиция с требованием отменить антитеррористические «законы Яровой» появилась на сайте РОИ 7 июля, и всего за месяц набрала минимально необходимое количество голосов.

По мнению авторов документа, реализация закона потребует более 5 трлн рублей, может привести к банкротству интернет-компаний, а также снизить доходы государства от получаемых от них налогов. Кроме этого, закон, отмечают авторы, ущемляет права человека, «противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения».

Ранее «антитеррористический пакет» авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова оказался в числе 10 мировых инициатив хранения данных, способных навредить дальнейшему инновационному развитию. К такому выводу пришел американский Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF).