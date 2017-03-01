Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Евтушенков: "пакет Яровой" разорит телекоммуникационных операторов

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 2

Евтушенков: "пакет Яровой" разорит телекоммуникационных операторов

Затраты на выполнение требований по хранению данных в рамках так называемого "пакета Яровой" в размере порядка 100 млрд рублей для телекоммуникационных операторов слишком велики, заявил владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков в интервью "России 24".

В эту сумму недавно оценивал издержки операторов замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Изначальная оценка была в разы больше, но, по словам замминистра, до 100 млрд руб. с изначальных 5 трлн руб. расходы удастся снизить за счет договоренностей с силовыми структурами о сокращении в 10 раз объема хранения информации для операторов связи. Однако даже в сокращенном объеме задача для операторов невыполнима, полагает Евтушенков.

"Да нет, конечно. Все абсолютно понимают, что эта тема неподъемная для операторов, это окончательно убьет капитализацию", - цитирует Интерфакс Евтушенкова.

"Учитывая то, что все телекоммуникационные операторы живут на кредитные средства, нужно делать большие работы по совершенствованию сетей, надвигается 5G и так далее, мы просто сами себе стреляем в ногу. Поэтому я думаю, что разум восторжествует, и путем каких-то поправок этот стейк будет значительно ниже, и будет под силу операторам все это сделать", - отметил глава АФК "Система".

Напомним, ранее экспертная рабочая группа при правительстве, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, отклонила петицию об отмене так называемого «закона Яровой», набравшую более 100 тыс. голосов на сайте Российской общественной инициативы.

"Недопустима отмена фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов" – цитирует Интерфакс заключение рабочей группы. Прим этом эксперты утверждают, что закон полностью соответствует Конституции РФ и не нарушает прав граждан. Пор их словам, профильные ведомства проводят работу по "существенному" смягчению норм закона, которые позволят избежать сверхрасходов.

Петиция с требованием отменить антитеррористические «законы Яровой» появилась на сайте РОИ 7 июля, и всего за месяц набрала минимально необходимое количество голосов.

По мнению авторов документа, реализация закона потребует более 5 трлн рублей, может привести к банкротству интернет-компаний, а также снизить доходы государства от получаемых от них налогов. Кроме этого, закон, отмечают авторы, ущемляет права человека, «противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения».

Ранее «антитеррористический пакет» авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова оказался в числе 10 мировых инициатив хранения данных, способных навредить дальнейшему инновационному развитию. К такому выводу пришел американский Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF).

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Фашистскую хунту Путина под трибунал!
... Василий(4).... написал 01.03.2017 14:17
Надо отдать этот пакет воровитой и вечно трясущейся истеричной дурочке Яровой - и пусть она бздит в этот пакет, пока фашистская хунта не будет низложена и не предала Всероссийскому трибуналу.
Ответить
(без названия)
Ка-Се написал 01.03.2017 13:21
Десять лет назад работал у одного прова, хранили три года.
Так что ничего нового. Дальше просто хранить бессмысленно. Потому как самые востребованные логи были сроком несколько месяцев, за полтора года давности при мне один раз только поднимались.
Ну это ваще титанический труд, добровольцев нема.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сын Патрушева возглавил совет директоров СП "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" на шельфе Каспия (0)
Безработица, "которой нет" в России, выросла на 1,3% за неделю (0)
СМИ: Зюганов больше не хочет баллотироваться в президенты (0)
Евтушенков: "пакет Яровой" разорит телекоммуникационных операторов (2)
Глава ФАС: 95% всех госзакупок - это фикция (1)
В рейтинге гордости россиян возврат Крыма обошел освоение космоса (3)
Путин признал допинг (6)
Украина увеличила тариф на электроэнергию на 25% (4)
Нет доходов у населения - нет инвестиций в бизнес и нет роста ВВП (9)
Это что еще за "народные ОФЗ"? (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: На одном гектаре
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Это нам, быдлу, и в России хорошо. А им, барам, уныло
Максим Калашников Максим Калашников: Биоцевтика: напитки и пища будущего сегодня!
Дарья Митина Дарья Митина: Избавится ли Ближний Восток от назойливой опеки США?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss