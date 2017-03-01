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Московский листок

СМИ: Зюганов больше не хочет баллотироваться в президенты

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 0

СМИ: Зюганов больше не хочет баллотироваться в президенты

Глава КПРФ Геннадий Зюганов намерен отказаться от участия в президентских выборах 2018 года и ведет консультации с представителями администрации президента о выдвижении от партии альтернативного кандидата, сообщают "Известия" со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников издания в партии, лидеру коммунистов было предложено сформировать список из трех кандидатов, возраст которых не превышал бы 55 лет.

Сам Зюганов не хочет баллотироваться на выборах президента в 2018 году, предпочитая сохранить свой результат в президентской гонке 2012 года, когда он набрал 17% голосов, заняв второе место после Владимира Путина, отмечают собеседники издания.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко в свою очередь заявил, что Зюганов общается с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, однако «регулярных встреч и консультаций, посвященных отбору кандидатов в президенты от КПРФ, нет, все разговоры на эту тему носят спекулятивный характер».

 



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