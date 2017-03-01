Безработица, "которой нет" в России, выросла на 1,3% за неделю

Численность официально зарегистрированных безработных в России, по данным Минтруда за неделю увеличилась на 1,3% и составила 927 тыс. человек, передает РИА «Новости».

"С 15 по 22 февраля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,3% и составила 927 721 человек", - заявили в министерстве труда.

В ведомстве отметили, что за неделю рост численности безработных граждан наблюдался в 78 регионах. Наибольшее увеличение произошло в Ненецком автономном округе, Севастополе, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Республике Тыва, Кабардино-Балкарской Республике.

При этом, снижение численности безработных произошло в Калининградской, Липецкой областях, Чеченской, Чувашской республиках, Республике Мордовия.

Напомним, накануне на Российском инвестиционном форуме в Сочи премьер министр Дмитрий Медведев заявил, что ситуация на российском рынке труда стабильная и безработицы в стране нет. «Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», - сказал Медведев.