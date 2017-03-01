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Московский листок

Сын Патрушева возглавил совет директоров СП "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" на шельфе Каспия

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 1

Сын Патрушева возглавил совет директоров СП "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" на шельфе Каспия

Член правления "Газпром нефти" Андрей Патрушев, младший сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, возглавил совет директоров компании "Центркаспнефтегаз", работающей на шельфе Каспия и на паритетной основе, принадлежащей "Газпрому" и "ЛУКОЙЛу", передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Газпром нефти".

"По решению основного акционера "Газпром нефти" менеджеры компании вошли в совет директоров "Центркаспнефтегаза", так как обладают необходимым опытом разработки нефтегазоконденсатных месторождений на морском шельфе", - сказал представитель "Газпром нефти". В компании не уточнили, какие еще менеджеры "Газпром нефти" кроме Патрушева вошли в совет директоров "Центркаспнефтегаза".

Андрей Патрушев окончил Академию ФСБ и впоследствии недолго работал в Федеральной Службе Безопасности. Уже спустя 3 года после Академии он становится советником Сечина в "Роснефти". А спустя полгода после назначения на эту должность награждается Владимиром Путиным орденом Почета "за многолетнюю добросовестную работу". Весной 2015 года Андрей Николаевич получил пост замглавы "Газпром нефти" по развитию шельфовых проектов, ранее такой должности в компании не было.

Напомним, накануне стало известно, что 36 летний Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента России, представлен на должность президента «Алросы».

 



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Всего комментариев к статье: 1
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на откорм знати
Дон Кар ли он ? написал 01.03.2017 14:44
"Мафия" - это значит "семья".
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