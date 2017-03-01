Россия стала главным инвестором Украины в 2016 году

В 2016 году Россия инвестировала в экономику Украины $1,67 млрд, что составляет 38% от общей доли инвестиций, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Государственной службы статистики Украины (Госстат).
Отмечается, что суммарный объем иностранных инвестиций в Украину в 2016 году составил 4,4 млрд долларов, что на 642 млн долларов больше показателя предыдущего года (3,7 млрд долларов). Из стран ЕС на Украину поступило 1,9 млрд долларов (около 45% от общей суммы).
Основными инвесторами Украины, кроме России, стали — $427,7 млн, Великобритания — $403,9 млн, Нидерланды — $255 млн и Австрия — $249,9 млн.
Наиболее крупные инвестиции были направлены в финансовую и страховую деятельность — $2,8 млрд, оптовую и розничную торговлю — $524,9 млн, а также промышленность — $475 млн.
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стоик697 написал 01.03.2017 15:53
патриот истинный написал 01.03.2017 15:47
Крокодил. написал 01.03.2017 15:26
kerg написал 01.03.2017 15:19