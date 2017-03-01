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Московский листок

Россия стала главным инвестором Украины в 2016 году

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 4

Россия стала главным инвестором Украины в 2016 году

В 2016 году Россия инвестировала в экономику Украины $1,67 млрд, что составляет 38% от общей доли инвестиций, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Отмечается, что суммарный объем иностранных инвестиций в Украину в 2016 году составил 4,4 млрд долларов, что на 642 млн долларов больше показателя предыдущего года (3,7 млрд долларов). Из стран ЕС на Украину поступило 1,9 млрд долларов (около 45% от общей суммы).

Основными инвесторами Украины, кроме России, стали — $427,7 млн, Великобритания — $403,9 млн, Нидерланды — $255 млн и Австрия — $249,9 млн.

Наиболее крупные инвестиции были направлены в финансовую и страховую деятельность — $2,8 млрд, оптовую и розничную торговлю — $524,9 млн, а также промышленность — $475 млн.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик697 написал 01.03.2017 15:53
Московские и киевские сионисты уничтожают славян, расчищая территорию под новый израиль?
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(без названия)
патриот истинный написал 01.03.2017 15:47
Как,ведь там фашисты,жидобендеры,нацисты правосеки(навсегда запрещенные в России).Там майдан.бардак и полная разруха.Хохлы замерзнут зимой(зима еще не прошла?) без нашего газа.У них все разрушено,экономика падает(у нас то точно растет со страшной силой).Я сам видел по телевизору как там распинают мальчиков!Мы же с ними воюем(добровольцами из Бурятии на танках из военторга).Мы,все 86% истинных патриотов,каждый день ждем.что сегодня наш Величайший Президент расскажет(по телевизору) об окончательной победе над этими прихвостнями пиндосов и гейропейцев и присоединении братского украинского народа к России.И вдруг такое!?Я не верю,не может страна,у которой такие отношения с соседом так вкладываться в его экономику.Я когда со своим соседом Васькой не поделил последнюю чекушку и разбил ему нос(он мне гад тоже по уху заехал), сразу разругался и больше с ним ни-ни,и даже не налил похмелиться,хоть у меня было а у него нет.Пусть помучается!Атут такое!Не,мои мозги это точно не выдержат.Пойду лучше к Ваське(у него боярышник должен остаться).и мы там все обсудим коллегиально.за круглым столом,на табуреточке.И решим,чмо Трамп или нет и кто теперь писает в нашем подъезде если васька говорит,что это не он,а я вообще и не помню когда писал(ну в подъезде).
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Первый злодей Греф, второй Миллер все друзья Путина
Крокодил. написал 01.03.2017 15:26
Сбербанк есть на Укре, есть, значит кредиты идут??? Газ идет по трубам, часть оседает на Укре в качестве оплаты за транзит
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а куда ФСБ смотрит? !
kerg написал 01.03.2017 15:19
почему не выявляет злодеев, вкладывающих в экономику вероятного противника такие деньги?
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