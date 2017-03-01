В Севастополе доску Высоцкому отправили вслед за Маннергеймом

Вчера с фасада Матросского клуба в Севастополе убрали мемориальную доску Владимиру Высоцкому, которая была установлена 28 января. Это было сделано по предписанию городского управления охраны объектов культурного наследия, сообщили в правительстве Севастополя.

И.о. начальника управления Олег Молодцов пояснил, что ответственность за здание несет территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ. Инициативная группа, которая установила доску, не согласовала это действие с ведомствами, руководствуясь разрешением от командования Черноморским Флотом.

- Мешала вам доска Высоцкому? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И ведь на самом деле никто не был против. Просто в листе согласований было меньше подписей, чем требуется. Кем и зачем требуется - это вообще десятый вопрос. Но что, разве трудно было поставить эти визы "задним числом"? Все равно ведь они ни нахрен никому не нужны! А теперь вот перед выборами у губернатора еще одна "черная метка". Потому что надо уметь принимать решения, а не только сидеть с открытым ртом на сочинском инвестфоруме, изображая преданность и готовность. Вот уж где вообще ничего не решается, так на этих бесконечных форумах, панельных дискуссиях и прочих вариантах коллективной мастурбации. А памятная доска Высоцкому - это культура, а культура - это аватара политики. А вот нынешнее городское руководство, похоже, до политики не доросло... Впрочем, если изготовились тупо "нарисовать" итоги выборов, заранее не допустив на них сколь-нибудь приемлемой конкуренции, тогда конечно. Можно хоть что вытворять...