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Московский листок

В Севастополе доску Высоцкому отправили вслед за Маннергеймом

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 2

севастополь высоцкий маннергейм
В Севастополе доску Высоцкому отправили вслед за Маннергеймом

Вчера с фасада Матросского клуба в Севастополе убрали мемориальную доску Владимиру Высоцкому, которая была установлена 28 января. Это было сделано по предписанию городского управления охраны объектов культурного наследия, сообщили в правительстве Севастополя.

И.о. начальника управления Олег Молодцов пояснил, что ответственность за здание несет территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ. Инициативная группа, которая установила доску, не согласовала это действие с ведомствами, руководствуясь разрешением от командования Черноморским Флотом.

- Мешала вам доска Высоцкому? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И ведь на самом деле никто не был против. Просто в листе согласований было меньше подписей, чем требуется. Кем и зачем требуется - это вообще десятый вопрос. Но что, разве трудно было поставить эти визы "задним числом"? Все равно ведь они ни нахрен никому не нужны! А теперь вот перед выборами у губернатора еще одна "черная метка". Потому что надо уметь принимать решения, а не только сидеть с открытым ртом на сочинском инвестфоруме, изображая преданность и готовность. Вот уж где вообще ничего не решается, так на этих бесконечных форумах, панельных дискуссиях и прочих вариантах коллективной мастурбации. А памятная доска Высоцкому - это культура, а культура - это аватара политики. А вот нынешнее городское руководство, похоже, до политики не доросло... Впрочем, если изготовились тупо "нарисовать" итоги выборов, заранее не допустив на них сколь-нибудь приемлемой конкуренции, тогда конечно. Можно хоть что вытворять...



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Обращение к В.С.Высоцкому
анти написал 01.03.2017 17:19
Вы таки знаете, что Высоцкий был недоволен властью, которую по недоразумению называли Советской? Читайте воспоминания, там все написано. Он один из классовых врагов трудового народа. Как и Макаревич. Но вам, татарам, все равно... Вы же не только в национальностях не разбираетесь, но и в других вопросах тоже. А писал он песни ради денег и популярности, а не ради освобождения рабочего класса от окопавшейся в ЦК КПСС буржуазии.
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Обращение к В.С.Высоцкому
вячеслав написал 01.03.2017 16:55
Уважаемый Владимир Семенович! В Севастополе все еще не наши. Ты прости нас - остальных.Мы помним(и будем помнить), любим (и будем любить) всегда!
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