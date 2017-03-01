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Московский листок

РЖД просит ФАС возместить 56 млрд рублей недополученных доходов

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 1

РЖД просит ФАС возместить 56 млрд рублей недополученных доходов

Руководство РЖД обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой компенсировать недополученный из-за замещения дорогих грузов дешевыми доход компании за 2016 год, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы монополии Олега Белозерова руководителю ФАС Игорю Артемьеву.

В документе отмечается, что доходная ставка РЖД для грузовых перевозок в 2016 году выросла на 2,7%, в то время как тариф был проиндексирован на 7,5%. В результате транспортная монополия недополучила 56 млрд рублей. Белозеров предлагает учесть эти средства при определении уровня индексации тарифа в последующие годы, а также сделать такую компенсацию законодательной нормой. По его словам, недополученные доходы "могут возмещаться не одномоментно, а в течение нескольких лет".

Ранее Белозеров объяснял, что недополученная выручка образовалась в результате налогового маневра в нефтяной отрасли из-за которого "самые высокодоходные и объемные грузы — нефтеналивные — от ОАО РЖД ушли" а транспортировку сырья добывающие компании предпочли осуществлять по трубопроводам.

В ОАО РЖД изданию уточнили, что 91,7 млрд — это общая сумма недополученных доходов, при этом 56 млрд — потери в связи с отклонением роста доходной ставки из-за применения тарифного коридора, но не пояснили, почему требуют возмещения лишь доли потерь.

По мнению опрошенных изданием экспертов, монополия пытается переложить свои риски на правительство и потребителей, а разброс в оценке выпадающих доходов говорит о неспособности проверить этот показатель.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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И.Ю.Г написал 01.03.2017 16:27
И ключ от квартиры где деньги лежат.
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