Столичное МВД отчиталось о почти 100% раскрываемости угонов

Почти все угнанные автомобили в 2016 году в Москве были найдены полицией и возвращены владельцам, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Всего в 2016 г. был­о зафиксировано 5 тыс. 73, а в 2015 г. - 7 тыс. 582 (краж и угонов). За 12 месяцев 2016 г. обнаружено и возвращено 5 тыс. 10 единиц автотранспорта, а в 2015 г. - 5 тыс. 90 единиц», - сказал собеседник агентства.

По его словам, самыми популярными у угонщиков стали марки Toyota, Hyundai, ВАЗ, Nissan, Mazda, Mazda, Ford, BMW, Mitsubishi, Austin Rover, Honda, ГАЗ, Mercedes, Infinity, Renault, Volkswagen, Lexus, Chevrolet.

Он также отметил, что за 2016 год особенно часто угоняли транспортные средства 2013, 2012 и 2015 годов выпуска.