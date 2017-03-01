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Московский листок

В Москве появился "исламский патруль"

Опубликовано 01.03.2017 в разделе комментариев 2

Участник проекта "Стопхам" Ислам Исмаилов заявил о создании в Москве "исламского патруля", который будет следить за тем, чтобы мусульмане на улицах не пили не курили и "соблюдали нормы общечеловеческой морали".

Как сообщает Интерфакс, в рамках нового проекта "Стоп харам" он с единомышленниками намерен, в частности, взять под контроль Комсомольскую площадь, где расположены три вокзала.

"Сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают. Мы приехали сюда для того, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать, призвать их к религии Аллаха и к соблюдению норм общечеловеческой морали", - заявил Исмаилов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: инициатива в принципе оч даже неплохая
СтарпЁр написал 01.03.2017 18:34
Согласен.
И как убрать этот религиозный уклон в светском государстве, если он является подпоркой-костылем избранной народом власти?
Ума не приложу ...
***
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инициатива в принципе оч даже неплохая
Анасзтаз написал 01.03.2017 18:15
если убрать религиозный уклон.
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