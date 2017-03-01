Зарплаты российских чиновников подросли еще на 4% несмотря на кризис

Федеральная служба государственной статистики опубликовала статистику зарплат служащих федеральных государственных органов, из которой следует, что средний размер оплаты труда этой категории граждан за 2016 год вырос на 4% и составил 115,7 тыс. рублей, передает Интерфакс.

По данным ведомства, самую высокую зарплату получали госслужащие в аппарате правительства РФ - их усредненный заработок составил 228,48 тыс. руб. (на 1,4% меньше, чем годом ранее).

На втором месте оказалась администрация президента, там средняя зарплата подросла на 0,7%, до 218,6 тыс. рублей.

Третье место заняла Счетная палата РФ - чиновники там в среднем получают 180,7 тыс. рублей (падение на 3,7%).

В Совете Федерации зарплата выросла на 1,3% — до 176,15 тыс. руб., в Госдуме — на 13%, до 154,85 тыс. руб., в Конституционном суде – на 10,4%, до 136,2 тыс. рублей.

Среди органов исполнительной власти лидером по зарплате является МИД РФ - 147,2 тыс. рублей (снижение на 0,7%). Далее следует Минфин - 140,1 тыс. рублей (рост на 7,0%), МЧС - 137,9 тыс. рублей (рост на 33,9%), Федеральное казначейство - 120,3 тыс. рублей (снижение на 27,5%), управление делами президента РФ - 117,9 тыс. рублей (рост на 5,9%), ФНС - 117,8 тыс. рублей (рост на 6,3%).

Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Федерального агентства по делам национальностей, средняя зарплата которых составляла 53,9 тыс. рублей (снижение на 23,6%).

Отметим, что согласно официальной статистике, за два года кризиса реальные доходы населения упали на 13,7%. По данным Росстата, на октябрь 2016 года за чертой бедности жили 19,3 млн россиян, или каждый седьмой. Их доходы не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей. 30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей. Около 5 миллионов россиян продолжают получать зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время составляет 7800 рублей. С 2014 года армию официально нищих пополнили 3,1 млн человек. По прогнозу Счетной палаты, к 2019-му году к ним присоединятся еще 1,4 млн граждан.