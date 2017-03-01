У экс-депутата от КПРФ Вороненкова нашли квартиры в Москве почти на 1 млрд рублей

Сбежавший в Украину экс-депутат Госдумы России от КПРФ Денис Вороненков и его супруга, экс-депутат от "Единой России", оперная певица Мария Максакова владеют элитной недвижимостью в нескольких районах Москвы на сумму почти в один миллиард рублей, сообщает LIFE.

Самая дорогая недвижимость семьи обнаружилась в центре столицы, на Тверской улице, где сыну Вороненкова от прежнего брака — 19-летнему Николаю Вороненкову — принадлежат две квартиры общей площадью 760 квадратных метров. Стоимость этих квартир на рынке недвижимости оценивается в более чем полмиллиарда рублей. По утверждению соседей, именно здесь Максакова и Вороненков жили до бегства на Украину.

Другая элитная квартира семьи беглых депутатов находится в деловом центре "Москва-Сити" на 34-м этаже башни "Москва". Стоимость этих апартаментов площадью 189 квадратных метров составляет по меньшей мере 100 млн рублей. По данным правоохранителей, депутат от КПРФ предчувствовал то, что ему предъявят обвинения в мошенничестве и за две недели до своего отъезда из России переписал квартиру на супругу.

Сама же Мария Максакова официально является владельцем элитной семикомнатной квартиры на Краснопресненской набережной. Этой жилплощадью площадью 260 квадратных метров она обзавелась ещё до знакомства с Вороненковым. Рыночная стоимость этой квартиры оценивается в 130 миллионов рублей.

Самая скромная по стоимости квартира в семье Вороненковых также принадлежит сыну Николаю. Её площадь около 70 квадратных метров, рыночная стоимость — около 25 миллионов рублей. Она находится в доме, где родился и жил Владимир Высоцкий. Это Малая Грузинская улица, 28.

Беглый экс-депутат Вороненков формально числится владельцем лишь четырёхкомнатной квартиры площадью 160 квадратных метров на улице Удальцова на юго-западе Москвы. Ее рыночная стоимость оценивается в 80 млн рублей. Отмечается, что Вороненкову также принадлежит два машино-места общей стоимостью порядка 5 миллионов рублей.

По мнению юристов, силовики вполне могут арестовать все имущество Вороненкова, если удастся доказать его криминальное происхождение. А вот личную квартиру Максаковой, скорее всего, не удастся обратить в доход государства, поскольку оперная певица купила ее до замужества.

Судьба квартир, записанных на его родственников, будет определена после того, как силовики сопоставят доходы и расходы владельцев и сделаю выводы о том, могли ли они самостоятельно купить элитное жилье в Москве.

По данным декларации, в 2015 году доход тогдашнего депутата Вороненкова составил 4,7 млн рублей. Тогда же его супруга задекларировала годовой доход в размере 6,7 млн рублей. В числе недвижимого имущества Вороненкова на тот период значились три квартиры общей площадью более 700 квадратных метров и два гаража.