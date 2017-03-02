Ведомство Рогозина решило поразить вероятного противника своими планами

Важнейшая новость - Россия приступила к созданию нового стретегического бомбардировщика! Правда, новость какая-то странная...

Высянилось, что полноразмерного макета Перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) из дерева в компании «Туполев» не создавали, как следовало из сообщения главного агентства страны - ТАСС. Вместо этого сейчас на предприятии созданы летающий макет будущего самолета из композиционных материалов, выполненный в масштабе 1:10, и деревянный макет его кабины в натуральную величину.

В новом бомбардировщике будут максимально применяться технологии снижения радиолокационной заметности, в том числе будут использованы радиопоглощающие материалы, а все вооружение будет размещаться внутри самолета, говорилось в сообщении ТАСС.

Сейчас в сфере дальней авиации в России реализуются две программы: ПАК ДА и глубокая модернизация сверхзвукового ракетоносца Ту-160 до уровня Ту-160М2. Последняя программа в приоритете, поскольку модернизационные возможности самолета Ту-160, по мнению российских военных, оказались значительно выше, чем закладывалось во время создания первых машин. По своим летно-техническим характеристикам Ту-160 до сих пор непревзойденный в мире бомбардировщик дальней авиации.

По словам Борисова, Ту-160М2 будет совершенно другим самолетом. Сохранится только прежний фюзеляж. Даже воспроизведенные двигатели НК-32 будут на 10% мощнее. Системы управления, навигации и оружие для нового бомбардировщика, первый полет которого ожидается в 2018 году, военные относят уже к совершенно другому поколению. Серийное производство Ту-160М2 начнется после завершения всех испытаний, с 2021 года.

Он также объяснил, что на смену обычным авиационным средствам поражения приходят гиперзвуковые, с большей дальностью и с большей точностью. Поэтому ПАК ДА на рубеже 2025–2030 годов уже не потребуются такие характеристики, как сверхзвуковая скорость. Его задачей будет «максимально долго и незаметно находиться на боевом дежурстве в воздухе, для того чтобы, не входя в зону поражения, выпустить свои средства поражения по намеченным целям».

От редакции: Еще раз повторим - новость важнейшая.

Однако как можно понять, от макета даже до летающего прототипа самолета дистанция еще очень огромного размера.

Во вторых, из задач, описанных замминистра Борисовым, можно понять, что новый стратегический бомбардировщик стране не очень-то и нужен.

Судите сами: гиперзвуковые ракеты с большой дальностью делают вообще непринципиальными летно-технические характеристики самого бомбардировщика, от которого требуется разве что высокая грузоподъемность, надежность и, может быть, малозаметность. Последняя характеристика берется с сомнением в силу того, что стратегический бомбардировщик наносит удар, не входя в зону действия ПВО противника - так зачем ему тогда эта малозаметность? Хотя допустим, что эта характеристика лишней, в общем, не бывает.

Но тогда возникает вопрос, зачем новому самолету более мощный двигатель, если вполне справляются и турбовинтовые моторы Ту-95, унаследованные еще со времен Сталина?

Третий момент - схема нового самолета "летающее крыло", уже признанная на опыте ВВС США неудачной. Самолеты, построенные по этой схеме, имеют очень неважные летные характеристики, ненадежны и главное - все равно заметны на радарах в определенных диапазонах. Это наглядно продемонстрировала еще война в Югославии. Зачем же повторять ошибки, уже сделанные вероятным противником?

К тому же тяжелый бомбардировщих, созданный по этой схеме, будет малопригоден для выполнения смежных задач - допустим, бомбардировок объектов противника неядерными бомбами. Такой самолет в зоне действия ПВО противника будет просто мишенью.

Видимо, сознавая все эти резоны, в концерне "Туполев" серьезно занялись модернизацией Ту-160, надо понимать, в плане установления на нем новых средств РЭБ и иных мер по снижению заметности, а "новейший" макет летающего крыла оставили для PR-службы вице-премьера - его долго можно показывать публике, давать "утечки" и при этом нисколько не нанося ущерба оборонному комплексу...

А.Б.