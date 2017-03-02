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Московский листок

Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения Россией транзита товаров

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 0

Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения Россией транзита товаров

Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения Россией транзита украинских товаров, заявила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская. При этом она отметила, что речь идет о прямых потерях экспортеров. Услуги в сфере перевозок и логистики в эту цифру включены не были.

"Наибольшие потери – это экспорт в Казахстан и Кыргызстан - более 40% экспорта потеряно. Но "зацепило" и остальные страны. Если все просуммировать, то мы выйдем на цифру около одного миллиарда долларов прямых потерь. Акцентирую ваше внимание именно на том, что это прямые потери, то есть только от продажи товаров. Но мы теряем и на рынке сопутствующих услуг в секторе перевозок и логистики. И все это - на фоне падения промышленного производства в самой Украине и падения ее экспорта в РФ", – Микольскую портал Zn.ua.

По ее словам, российская торговая агрессия преследует сразу несколько целей. "Первая – ограничить поступление валютной выручки в Украину, сделав нас финансово более слабыми. Вторая – вытеснить украинский продукт с рынков этих стран, заменив их российской продукцией. В большинстве случаев это действительно взаимозаменяемые товары. Третья цель - дать понять транснациональным корпорациям, которые имеют производства как на территории Украины, так и в России, что им следует оставлять украинскую землю, и развивать производство на той территории, которая может обеспечить им беспроблемный доступ на рынки", – заключила замминистра.

Напомним, 1 января 2016 года Росия приостановила для Украины действие договора СНГ о зоне свободной торговли и ввела таможенные пошлины для защиты своего рынка от наплыва беспошлинных товаров из ЕС. Кроме того, в отношении Украины введено продуктовое эмбарго как для страны, поддержавшей антироссийские санкции. Автомобильные грузовые перевозки с Украины в Казахстан через Россию осуществляются только с территории Белоруссии и при условии наличия системы «Глонасс».

 



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