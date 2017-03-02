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Московский листок

По делу о референдуме прошли новые обыски

Опубликовано 02.03.2017 автором Наталья Соколова в разделе комментариев 1

суд мухин референдум соколов
По делу о референдуме прошли новые обыски

В Москве прошли новые обыски по делу против инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"), а именно дома и на работе у участников референдума Вячеслава Горбатого, Дмитрия Стерлякова, Олега Григорьева и Николая Щербакова.

Данные следственные действия  связаны с уголовными делами об участии в "экстремистской" организации (по ч.2 ст.282.2) финансировании "экстремистской" деятельности (по ст. 282.3 УК РФ), выделенными следователем ГСУ по ЦАО Натальей Талаевой из уголовного дела по факту организации деятельности ИГПР "ЗОВ".

По основному делу более 1,5 лет лишены свободы патриотический публицист Юрий Мухин, гражданский активист Валерий Парфенов, подполковник ВВС Кирилл Барабаш и журналист Александр Соколов. В настоящий момент идет судебный процесс в Тверском суде.

Как установило следствие, цель инициативной группы "За ответственную власть"  заключалась принятии на всенародном референдуме поправок к Конституции и закона об оценке избирателями деятельности президента и депутатов. Данную инициативу референдума следователи ГСУ по ЦАО посчитали экстремизмом и преступлением по ч.1 ст.282.2. За нее теперь грозит до 8 лет лагерей, несмотря на то, что инициатива референдума является заведомо законной деятельностью, а конечным итогом данного референдума с учетом нынешнего рейтинга доверия могло бы стать награждение президента РФ званием Героя России.

Позиция защиты сводится к тому, что согласно п.1 ч.1 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности  тяжким экстремистским преступлением является как раз воспрепятствование референдуму путем заведомо незаконного преследования. "Запрет референдума об оценке органов власти - это по закону и есть экстремизм. А также предательство национальных интересов России, поскольку происходит явная дискредитация доверия к власти и референдумов в Крыму и на Донбассе", - заявил Соколов на суде.

Следующее заседание по "делу о референдуме" состоится 2 марта в 14:00 в зале 20 Тверского суда Москвы под председательством судьи Алексея Криворучко. Продолжится допрос свидетелей



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Всего комментариев к статье: 1
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Хто-хто написал 02.03.2017 09:35
Криворучко - говорящая фамилия.
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