Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Путинской России даже в кризис чинуши меньше ста тысяч не получают

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 0

кризис сырьевая империя классоваяненависть
В Путинской России даже в кризис чинуши меньше ста тысяч не получают

В 2016 году средняя заработная плата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в справке Росстата о численности и оплате труда служащих федеральных государственных органов. По данным ведомства, этот показатель по сравнению с 2015-м вырос на 4%.

Самый большой среднемесячный оклад, как и в прошлые годы, получают госслужащие аппарата правительства РФ - 228,48 тысячи рублей, однако их усредненный заработок снизился по сравнению с 2015 годом на 1,4%.

Средняя зарплата сотрудников администрации президента увеличилась на 0,7% и составила 218,65 тысячи рублей.

Третье место по величине доходов занимают работники Счетной палаты со средним окладом 180,7 тысячи рублей в месяц.

В справке отмечается, что средняя ежемесячная зарплата членов Совета Федерации в 2016 году составила 176,15 тысячи рублей, депутатов Госдумы - 154,85 тысячи рублей. Самые большие оклады среди министерств зафиксированы у работников МИД РФ - 147,2 тысячи рублей.

В судах и прокуратуре самую высокую среднюю зарплату получали в Конституционном суде - 136,17 тыс. рублей. В Генпрокуратуре этот показатель составил 83,9 тыс. рублей, в Следственном комитете - 57,6 тыс. рублей.

Средняя зарплата меньше 60 тысяч рублей в месяц зафиксирована лишь в трех ведомствах исполнительной власти - Федеральном агентстве по делам молодежи (58,78 тыс. рублей), Федеральном агентстве по недропользованию (57,25 тыс. рублей) и Федеральном агентстве по делам национальностей (53,8 тыс. рублей).

Тем временем у остального, подавляющего населения РФ - кризис выбивает из кошельков последнее, а зарплаты сокращаются постоянно. 

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в декабре 2016 года упали на 6,1% по сравнению с декабрем 2015 года после снижения на 6% в ноябре, передает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В целом за 2016 год доходы упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. В 2015 году было падение на 3,2%.

Реальные доходы населения падают уже третий год подряд - в 2014 году их снижение составило 0,7%. В номинальном выражении доходы населения в 2016 году составили 30 тыс. 775 рублей в месяц - рост на 1% к 2015 году. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36 тыс. 703 рубля в месяц и выросла на 7,7% к 2015 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2016 году увеличилась на 0,6%.

Ранее, в январском мониторинге НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году» отмечалось, что реальные доходы россиян сокращаются 25-ый месяц подряд, в последний раз их прирост был зафиксирован в октябре 2014 года и с тех пор они упали на 12,7%.

По данным экспертов ВШЭ, темпы падения потребительской активности в РФ опережают спад реальных доходов — с октября 2014 года по ноябрь 2016 года розничный оборот товаров и услуг сократился на 15,4%. В 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян, при этом у 11% жителей страны не хватает денег даже на продукты.

Материалы по теме:

Это что еще за "народные ОФЗ"?

Митя-премьер приготовился жить русским барином

Роснефть вынуждена продать контрольный пакет "Грознефтегаза"

Нет доходов у населения - нет инвестиций в бизнес и нет роста ВВП

Митя-стэплер окончательно одобрил сечинскую аннексию "Башнефти"

Силовигархия заполучит Башнефть, чтобы продать Ротшильдам ещё кусочек Роснефти



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
По делу о референдуме прошли новые обыски (1)
Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения Россией транзита товаров (0)
В Путинской России даже в кризис чинуши меньше ста тысяч не получают (0)
Ведомство Рогозина решило поразить вероятного противника своими планами (3)
У экс-депутата от КПРФ Вороненкова нашли квартиры в Москве почти на 1 млрд рублей (13)
Зарплаты российских чиновников подросли еще на 4% несмотря на кризис (11)
В Москве появился "исламский патруль" (19)
Столичное МВД отчиталось о почти 100% раскрываемости угонов (3)
РЖД просит ФАС возместить 56 млрд рублей недополученных доходов (4)
В Севастополе доску Высоцкому отправили вслед за Маннергеймом (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: И трёх лет не прoшлo
Дарья Митина Дарья Митина: Эксклюзив!
Дарья Митина Дарья Митина: Как же заебали!!!!!....
Максим Калашников Максим Калашников: От Комитета 25 января: о злободневном
Максим Калашников Максим Калашников: Убийство интеллекта России
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss