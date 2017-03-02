В Путинской России даже в кризис чинуши меньше ста тысяч не получают

В 2016 году средняя заработная плата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в справке Росстата о численности и оплате труда служащих федеральных государственных органов. По данным ведомства, этот показатель по сравнению с 2015-м вырос на 4%.

Самый большой среднемесячный оклад, как и в прошлые годы, получают госслужащие аппарата правительства РФ - 228,48 тысячи рублей, однако их усредненный заработок снизился по сравнению с 2015 годом на 1,4%.

Средняя зарплата сотрудников администрации президента увеличилась на 0,7% и составила 218,65 тысячи рублей.

Третье место по величине доходов занимают работники Счетной палаты со средним окладом 180,7 тысячи рублей в месяц.

В справке отмечается, что средняя ежемесячная зарплата членов Совета Федерации в 2016 году составила 176,15 тысячи рублей, депутатов Госдумы - 154,85 тысячи рублей. Самые большие оклады среди министерств зафиксированы у работников МИД РФ - 147,2 тысячи рублей.

В судах и прокуратуре самую высокую среднюю зарплату получали в Конституционном суде - 136,17 тыс. рублей. В Генпрокуратуре этот показатель составил 83,9 тыс. рублей, в Следственном комитете - 57,6 тыс. рублей.

Средняя зарплата меньше 60 тысяч рублей в месяц зафиксирована лишь в трех ведомствах исполнительной власти - Федеральном агентстве по делам молодежи (58,78 тыс. рублей), Федеральном агентстве по недропользованию (57,25 тыс. рублей) и Федеральном агентстве по делам национальностей (53,8 тыс. рублей).

Тем временем у остального, подавляющего населения РФ - кризис выбивает из кошельков последнее, а зарплаты сокращаются постоянно.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в декабре 2016 года упали на 6,1% по сравнению с декабрем 2015 года после снижения на 6% в ноябре, передает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. В целом за 2016 год доходы упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. В 2015 году было падение на 3,2%.

Реальные доходы населения падают уже третий год подряд - в 2014 году их снижение составило 0,7%. В номинальном выражении доходы населения в 2016 году составили 30 тыс. 775 рублей в месяц - рост на 1% к 2015 году. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36 тыс. 703 рубля в месяц и выросла на 7,7% к 2015 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2016 году увеличилась на 0,6%.

Ранее, в январском мониторинге НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году» отмечалось, что реальные доходы россиян сокращаются 25-ый месяц подряд, в последний раз их прирост был зафиксирован в октябре 2014 года и с тех пор они упали на 12,7%.

По данным экспертов ВШЭ, темпы падения потребительской активности в РФ опережают спад реальных доходов — с октября 2014 года по ноябрь 2016 года розничный оборот товаров и услуг сократился на 15,4%. В 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян, при этом у 11% жителей страны не хватает денег даже на продукты.

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