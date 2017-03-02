Безвизовый режим для граждан КНДР в Малайзии отменён после убийства брата северокорейского лидера

Малайзия отменяет режим безвизового посещения страны для граждан Северной Кореи на фоне осложнений отношений между двумя странами, связанных со смертью в аэропорту Куала-Лумпура старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

Визовый режим с КНДР будет восстановлен 6 марта, сообщил в четверг вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди. Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

Напомним, разведка Южной Кореи считает, что организаторами убийства единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама - являются сотрудники двух северокорейских министерств. Об этом, как сообщает Reuters, заявили в парламенте страны.

Среди восьми подозреваемых в преступлении четыре человека работают в Министерстве государственной безопасности КНДР, еще двое - в Министерстве иностранных дел, заявил журналистам один из членов парламента Ли Чхоль Ву со ссылкой на информацию спецслужб. По его словам, таким образом, речь идет о случае терроризма, организованном двумя ведомствами.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чон Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По версии следствия, брата Ким Чен Ына атаковали две женщины, одна из них накинула ему на лицо ткань, пропитанную ядом.

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