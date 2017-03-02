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Московский листок

В России каждая восьмая АЗС торгует фальсификатом

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 2

В России каждая восьмая АЗС торгует фальсификатом

18% российских автозаправочных станций торгует некачественным топливом, при это 12% из них продает явный фальсификат. Как сообщает "Коммерсант", такой вывод был сделан по итогам заседания рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов в Росстате.

Согласно презентации ведомства, уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет. В 2015 году этот показатель был рекордно высоким — 42,5%. Материалы проверок также свидетельствуют о снижении уровня нарушений на нефтебазах (21,5% против 40% годом ранее).

По оценкам ведомства, годовой оборот контрафактного топлива может достигать в РФ 10 млн тонн или 9,1% от общего объема производства. Эксперты отмечают, что наиболее критична ситуация с дизельным топливом, доля суррогата которого в среднем по РФ достигает 25-30% а в отдельных регионах может быть выше вдвое и даже втрое.

"Ситуация на рынке топлива требует принятия комплекса мер — повышения качества проверок и эффективности системы контроля в целом", — считает участник совещания в Росстандарте. Само агентство в презентации пишет о необходимости ввести испытания и паспортизацию топлива перед отгрузкой в розничную сеть. Кроме того, в ноябре 2016 года Минпромторг подготовил законопроект о введении оборотных штрафов в 1% (не менее 500 тыс. руб.) за продажу некачественного топлива, или приостановки деятельности на 90 суток за повторное нарушение, или штрафа в размере 2 млн руб. Но пока у ведомств есть разногласия — в частности, против оборотного штрафа выступало Минэкономики.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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18% российских автозаправочных станций торгует некачественным топливом,
UTH{FHL написал 02.03.2017 11:06
Желаемое за действительное.То есть путем-под видом-обнародывания жисстокой праффды- подсовывается-пряник-не фсе так плЁко,гражданин...Тока-18%-ффф...
Как оценивается фальсификат?То есть что Есть-фальсификат,а что нет?Расхождение с паспортными данными,заявленного продукта,и наличие химико-физических свойств(заявленных)- в реальности?
То бишь стоимость услуги- товар-деньги-соответствие.
ВСЕ- автозаправочные станции РФ- торгуют фальсификатом- без исключения.А не 18% инопланетных ларьков.
Начинается- сразу-на НПЗ.Дальнейшая сеть распределения-до конечного потребителя-вся изобилует в разной степени,фальсификацией.Транспортировка,хранение,все звенья.
На этом делают огромные деньги.
Берите любого-на разговор-кто задействован в цепочке-вам подтвердят- от москвы-до-самых-до окраин.Априори.
Бодяга везде.
Можете быть уверены- правительственный парк-тоже на бодяге.Московский НПЗ- исключение?Элитный бойлер для избранных?Гы-гы.На этом варятся даже простые операторы-в провинции.Довольно- неплохо.
Легче самому нас-цать в свои тапки-что-бы уже- с чистой совестью,отпис-дить кота за содеянное...Это прибыль-необлагаемая налогом.Чистый карман.
Махинации с контрольной аппаратурой- это пилотаж,спецы.
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Ждем-с. когда от "сифилиса" окончательно сгнием?
Желающий сатисфакции написал 02.03.2017 10:38
Это говорит о коррумпированности власти, и разложение проявляется не только в этом. Что, большая часть народа не понимает, что ее и страну уничтожают, что кроме как самим себя, не кому спасти? Чего ждем-с?
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