В России каждая восьмая АЗС торгует фальсификатом

18% российских автозаправочных станций торгует некачественным топливом, при это 12% из них продает явный фальсификат. Как сообщает "Коммерсант", такой вывод был сделан по итогам заседания рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов в Росстате.

Согласно презентации ведомства, уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет. В 2015 году этот показатель был рекордно высоким — 42,5%. Материалы проверок также свидетельствуют о снижении уровня нарушений на нефтебазах (21,5% против 40% годом ранее).

По оценкам ведомства, годовой оборот контрафактного топлива может достигать в РФ 10 млн тонн или 9,1% от общего объема производства. Эксперты отмечают, что наиболее критична ситуация с дизельным топливом, доля суррогата которого в среднем по РФ достигает 25-30% а в отдельных регионах может быть выше вдвое и даже втрое.

"Ситуация на рынке топлива требует принятия комплекса мер — повышения качества проверок и эффективности системы контроля в целом", — считает участник совещания в Росстандарте. Само агентство в презентации пишет о необходимости ввести испытания и паспортизацию топлива перед отгрузкой в розничную сеть. Кроме того, в ноябре 2016 года Минпромторг подготовил законопроект о введении оборотных штрафов в 1% (не менее 500 тыс. руб.) за продажу некачественного топлива, или приостановки деятельности на 90 суток за повторное нарушение, или штрафа в размере 2 млн руб. Но пока у ведомств есть разногласия — в частности, против оборотного штрафа выступало Минэкономики.