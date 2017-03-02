Изъять из памяти: Роскомнадзор включил машину времени

В первый день весны мы получили "письмо счастья" от нашего германского провайдера, которому в свою очередь написал Роскомнадзор.

В соответствии с частью 7 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» уведомляем, что на основании решения суда (Бабушкинский районный суд - Москва) от 28.11.2016 № 2-7353/16 указатель (указатели) страницы (страниц) сайта в сети "Интернет" http://forum.cprf.info/forum/viewtopic.php?p=95608 включен(ы) в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», номер реестровой записи 203227-РИв связи с тем, что данная информация содержит сведения, распространения которых в Российской Федерации запрещено решением суда.

В течение суток с момента получения настоящего уведомления необходимо проинформировать об этом обслуживаемого Вами владельца сайта в сети «Интернет» и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Ну и прочее бла-бла про кары земные и небесные, которыет падут на наши головы. если мы не подчинимся.

Естественно, прежде, чем что-то делать, мы решили разобраться, что там такое на "запрещенной страничке". И знаете, что обнаружили? Стишки! Такие коротенькие стишки на политическую тему, даже без матюков. И ничего больше...

У нас как-то даже в мозгу помутилось. Дело в том, что сайт, вернее форум сайта http://forum.cprf.info/forum - это бывший форум официального сайта КПРФ, который давно, с 2007 года, когда случилось "дело неотроцкистов", не ведется и сохранен нами исключительно для истории. Зюгановцы этот форум давно уничтожили, а свой сайт основательно подчистили, чтобы никто не доставал из архива компрометирующие вождей их же собственные статьи и речи. Мы, кстати, архив КПРФ тоже сохранили, он теперь только у нас и есть в свободном доступе. Правда, уже не весь - некоторые страницы также были удалены по требованию Роскомнадзора.

Но тут не сайт, тут форум... Стишки-с.

Форум КПРФ, кстати, пострадал за мифический "неотроцкизм" и вовсе зря - администрация сайта партии, как и лично главный неотроцкист Анатолий Баранов к работе на форуме не имел никакого отношения, кроме технического обслуживания. Все администрирование форуме вела так называемая "Интернет-первичка", виртуальное сообщество коммунистов из разных регионов, администрации сайта не подчинявшаяся и жившая в соответствии с собственными правилами и уставом. Но и они пострадали "за компанию".

Конечно, нам стало интересно, что за дело такое о стишках, которые были опубликованы на форуме сайта КПРФ аж в 2005-м году!

Особенно интересно, что же такого было в этих стишках, что кому-то пришла охота возбудить дело в ноябре прошлого года, то есть спустя 11 лет после их публикации.

Но на сайте Бабушкинского суда столицы нас ждало удивительное уведомление:

В связи с вводом в суде нового программного обеспечения, информация на сайте не обновляется!

Приносим извинения за доставленные неудобства.

До чего дошел прогресс...

Но все же чертовски интересно, с чего бы вокруг вполне безобидных стишков, опубликованных на дискуссионном форуме в 2005-м году, спустя более, чем десятилетие, когда и форум уже закрылся, и дискуссии прекратились, и посещение данной страницы равно нулю, вдруг возбудилось множество занятых граждан - и судьи, и Роскомнадзор, и ведь кто-то подавал иск, представлял в суде чьи-то интересы (нас почему-то предусмотрительно на суд не позвали)...

Да кстати и запись на форуме была сделана за год до вступление в силу самого закона № 149-ФЗ.

Уж не подать ли мне иск в Бабушкинский суд об изъятии из архивов какой-нибудь крамольной переписки века так 16-го? Или там письма Троцкого какие-нибудь признать экстремистскими на основании законов государства, появившегося спустя полвека после его гибели?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

