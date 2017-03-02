Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин наградил менее богатых, чем Усманов и Вексельберг, иностранцев

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть сырьеваяимперия
Путин наградил менее богатых, чем Усманов и Вексельберг, иностранцев

Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ ряда иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, согласно указу главы государства, "за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Казахстан" орденом Почета награжден председатель Сената парламента Казахстана Касым- Жомарт Токаев, орденом Дружбы - первый заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Марат Шайхутдинов.

Тем же указом орденом Дружбы награждены председатель совета директоров японской корпорации Mitsui & Co Масами Иидзима, а также министр труда, семьи, социальных дел и равных возможностей Словении Аня Копач Мрак, мэр Любляны Зоран Янкович и другие.

Медали Пушкина за развитие сотрудничества в области культуры удостоены граждане Японии и Казахстана, за большой вклад в сохранение русского языка и культуры за рубежом - директор Центра русского языка и культуры в Осло, гражданка РФ Татьяна Рейерсен.

А чуть более месяца назад всё тот же президент Владимир Путин вручил знак отличия «За благодеяние» основателю USM Holdings миллиардеру Алишеру Усманову и председателю совета директоров ЗАО «Группа компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Предприниматели удостоены этой награды «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

По данным агентства, указ о награждении Усманова, Вексельберга и ряда других предпринимателей Путин подписал еще в июне 2016 г.

Специальный знак отличия «За благодеяние» был учрежден президентом в мае 2012 г.

Напомним, в декабре минувшего года швейцарский экономический журнал Bilan включил российского миллиардера Алишера Усманова в рейтинг 300 самых богатых людей швейцарии. По данным издания его состояние оценивается в 12–13 млрд франков ($11,8–12,8 млрд). В текучем рейтинге Усманов занял девятую позицию, опередив на одну строчку другого российского миллиардера - председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

По подсчетам издания, состояние Вексельберга за год увеличилось на 4 млрд франков ($3,9 млрд). «Ренова» Вексельберга является основным акционером швейцарских промышленных групп Sulzer, Oerlikon, Schmolz+Bickenbach.

Материалы по теме:

В Путинской России даже в кризис чинуши меньше ста тысяч не получают

Путин пообещал Киргизии списать долг и выделить 100 млрд рублей на газификацию

К явлению Национального Лидера в Красноярске выкосили траву и сменили рекламу булок на фразу "Путин - наш президент"



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Газпром" пообещал россиянам рост цен на газ (1)
День Красной армии в Воронеже мужчинам предложили отметить "Птичьим молоком" по-гитлеровски (0)
Единороссов заставят помочь оппозиции на губернаторских выборах (0)
Изъять из памяти: Роскомнадзор включил машину времени (1)
Путин наградил менее богатых, чем Усманов и Вексельберг, иностранцев (0)
В России каждая восьмая АЗС торгует фальсификатом (2)
Безвизовый режим для граждан КНДР в Малайзии отменён после убийства брата северокорейского лидера (0)
По делу о референдуме прошли новые обыски (1)
Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения Россией транзита товаров (3)
В Путинской России даже в кризис чинуши меньше ста тысяч не получают (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В России усилиями Роскомнадзора появились запретные стихи
Дарья Митина Дарья Митина: И трёх лет не прoшлo
Дарья Митина Дарья Митина: Эксклюзив!
Дарья Митина Дарья Митина: Как же заебали!!!!!....
Максим Калашников Максим Калашников: От Комитета 25 января: о злободневном
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss