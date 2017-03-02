Путин наградил менее богатых, чем Усманов и Вексельберг, иностранцев

Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ ряда иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, согласно указу главы государства, "за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Казахстан" орденом Почета награжден председатель Сената парламента Казахстана Касым- Жомарт Токаев, орденом Дружбы - первый заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Марат Шайхутдинов.

Тем же указом орденом Дружбы награждены председатель совета директоров японской корпорации Mitsui & Co Масами Иидзима, а также министр труда, семьи, социальных дел и равных возможностей Словении Аня Копач Мрак, мэр Любляны Зоран Янкович и другие.

Медали Пушкина за развитие сотрудничества в области культуры удостоены граждане Японии и Казахстана, за большой вклад в сохранение русского языка и культуры за рубежом - директор Центра русского языка и культуры в Осло, гражданка РФ Татьяна Рейерсен.

А чуть более месяца назад всё тот же президент Владимир Путин вручил знак отличия «За благодеяние» основателю USM Holdings миллиардеру Алишеру Усманову и председателю совета директоров ЗАО «Группа компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Предприниматели удостоены этой награды «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

По данным агентства, указ о награждении Усманова, Вексельберга и ряда других предпринимателей Путин подписал еще в июне 2016 г.

Специальный знак отличия «За благодеяние» был учрежден президентом в мае 2012 г.

Напомним, в декабре минувшего года швейцарский экономический журнал Bilan включил российского миллиардера Алишера Усманова в рейтинг 300 самых богатых людей швейцарии. По данным издания его состояние оценивается в 12–13 млрд франков ($11,8–12,8 млрд). В текучем рейтинге Усманов занял девятую позицию, опередив на одну строчку другого российского миллиардера - председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

По подсчетам издания, состояние Вексельберга за год увеличилось на 4 млрд франков ($3,9 млрд). «Ренова» Вексельберга является основным акционером швейцарских промышленных групп Sulzer, Oerlikon, Schmolz+Bickenbach.

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