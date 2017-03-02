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Московский листок

Единороссов заставят помочь оппозиции на губернаторских выборах

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 0

Единороссов заставят помочь оппозиции на губернаторских выборах

Партии «Единая Россия» поможет своим конкурентам с прохождением муниципального фильтра на губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре в 14 регионах. Как сообщает газета "Коммерсант", такая рекомендация была озвучена на закрытом семинаре "Единой России" для региональных подразделений.

Собеседники издания утверждают, что такая "вводная" вызывает недовольство единороссов в регионах в регионах, однако в партии власти признают, что из-за муниципального фильтра оппозиция не выдвигает «и половины своих кандидатов».

"Нас упрекают из-за этой нормы, но таково законодательство. Если мы видим, что оппонент не может набрать муниципальные подписи, мы готовы вывести его на старт", - отметил глава межрегионального координационного совета "Единой России" Михаил Исаев.

В КПРФ признали, что партия на сентябрьских выборах самостоятельно не преодолеет муниципальный фильтр. Максимальный — 10% — установлен в трех регионах (Новгородская и Томская области, Севастополь), минимальный — 5% — в Белгородской области. Кандидатов коммунисты тем не менее подбирают.

"Мы поставили на встрече с Эллой Памфиловой вопрос об отмене муниципального фильтра — он себя исчерпал", — заявил секретарь ЦК по оргвопросам Юрий Афонин. Он надеется, что власти "создадут возможность для конкурентной борьбы в регионах накануне федеральных выборов".

Между тем опрошенные изданием политологи сомневаются в том, что муниципальный фильтр будет упразднен или снижен. "Это пожелание звучит давно, и оптимисты восприняли бы даже уменьшение фильтра как шаг к либерализации и заговорили бы про оттепель", - считает политолог Константин Калачев. Но если отменить фильтр до сентябрьской кампании, это "не будет встраиваться в кампанию Путина", а значит, "куда логичнее сделать это по итогам выборов-2017", чтобы связать решение с "желанием Путина совершенствовать систему".

 



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