"Газпром" пообещал россиянам рост цен на газ

Российский газовый монополист ожидает роста внутренних цен на газ в ближайшие годы. Об этом, как передает РИА Новости заявил зампредседателя правления холдинга Андрей Круглов в ходе Дня инвестора «Газпрома» в Гонконге.
"Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5 процента", - сказал Круглов.
Он также отметил, что российские власти рассматривают вопрос о возможности предоставлении «Газпромом» скидки крупным потребителям. «Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены, а газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10 процентов», - уточнил Круглов.
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Пепел Клааса ПятнайцатогоКласса написал 02.03.2017 11:22
А может русский народ хочет негра в президенты? Или там гея министра обороны?
Нет, нет, нет и еще раз нет.
Поэтому Владимир Владимирович и сказал у нас демократия, или голос русского народа, в ручном режиме. Мужик сказал, мужик сделал. Спасибо Владим Владимыч! Низкий поклон. Долгие лета. И чем вы недовольны?
Армия сильна, флот под стать армии. В стране порядок. Прирастает Россия новыми старыми территориями. В ближайщих планах Украина или возвращение блудницы. Вы обуты и одеты. Работу работаете. И ведь так можно спросить любого русского человека. Да , не без проблем, но у кого их нет.
Дума принимает законы без обсуждений, ну так они и не нужны в современной России, потому как ФСБ работает над изучением проблем в мире и пишет законы, а озвучивают их депутаты. Проблемы решаются должным образом, это устраивает русский народ. Ну вам бы хотелось поучастаовать, так поступайте на работу соответственно вашим запросам, а не мечтайте о диктатуре пролетариата.
Материя это объективная реальность существующая вне нашего сознания и данная нам в ощущениях.
Ощущения у нас с вами разные, но материя та же. Объективно Путинская Россия самодостаточна. Все обуты, одеты и главное у страны под названием Россия есть будущее, чего нельзя было сказать о СССР, или о Казахстане нынешнем, об Украине, об Таджикистане. И все это благодапя Владимир Владимировичу и демократии в ручном режиме.
Армия и флот очень сильны сейчас, не то что в СССР или когда усмиряли Чечню.
Везде церкви РПЦ и подрастающее поколение просыпается под звон колоколов, видит красивые церкви повсюду и благообразных верующих людей. Вместо ЛГБТ и бандюков, и вместо жиреющих "ходорковских". Далее по ТВ много русских фильмов, спасибо Никите Сергеевичу Михалкову, с русскими красивыми и благообразными актерами. Вместо "эддимерфей" и "памел андерсон". И конечно же, каждый день руские люди видят Владимира Путина в цвете, работающего каждую секунду на благо родины Россия. На улицах чисто. Пожарные выезжают немедленно. Полиция хулиганов арестовывают.
НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ, но во имя детей можно и нужно жить и творить.
Россия не самая богатая страна, но валить все на Владимир Владимировича не надо, я считаю что человек может, то и делает. Ребята не все так плохо, кроме форумных "политиков" и "экономистов", невостребованы и ноют, а могли бы заняться общественно полезным трудом.
Лень много писать, скажу просто, нет стремлений, потому как все замечательно. Не богато, не роскошно, но страна твердо стоит на ногах, благодаря сто раз писал кому.
Выведена страна на правильные рельсы и через тернии к зведам. Да это будет не скоро и придется повоевать с придурками внутри строны ( сильно поредели ряды припадошных в Новороссии, опять же спасибо Кому? ), ну и ближнезарубежным соседям вякалки придется прикрыть Русским Стальным Кулаком. И Дональд Трамп нам поможет, он должен Владимир Владимировичу избранием, а бизнесмены всегда отлают долги за чужой счет, то есть не из своего кармана.
Трамп отдаст нам Путинской Росии ближайших соседей.
В годы правления Ельцина или сейчас в свободных странах, богатство защищено законом, то есть имется право на собственность и соответственно ты богатый человек.
В Путинской России право как таковое отсутствует в принципе. Выборы потешные. И миллиардеры под стать выборам, потешные, то есть структура государства такова, что главнве бенефициары всегда:
Владимир Владимирович Путин, РПЦ, ФСБ.
То есть в любой момент у любого человека гражданина России могут отобрать все, включая жизнь, во имя Русского Мира и это реальность. Так что спасибо Владимиру Владимировичу за то что держит на поводке Абрамовичей. Слава ФСБ за мирное небо над головой. Благодарствие РПЦ за веру святую русскую.
Права не существует и любую собственность могут изъять по любому поводу, но если изъять и раздать деньги простым людям и другим не простым, то не будет армии, флота, ФСБ,РПЦ, пожарников, да и просто государства Россия!
Вы все хотите гибели Русского Мира?