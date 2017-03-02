"Газпром" пообещал россиянам рост цен на газ

Российский газовый монополист ожидает роста внутренних цен на газ в ближайшие годы. Об этом, как передает РИА Новости заявил зампредседателя правления холдинга Андрей Круглов в ходе Дня инвестора «Газпрома» в Гонконге.

"Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5 процента", - сказал Круглов.

Он также отметил, что российские власти рассматривают вопрос о возможности предоставлении «Газпромом» скидки крупным потребителям. «Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены, а газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10 процентов», - уточнил Круглов.