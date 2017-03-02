День Красной армии в Воронеже мужчинам предложили отметить "Птичьим молоком" по-гитлеровски

Несколько жителей Воронежа в качестве подарка на 23 февраля получили конфеты "Птичье молоко", на праздничной упаковке которых был изображен солдат нацистской Германии. На переднем плане праздничной упаковки был изображен солдат вермахта со знаками отличия на форме: гербом в виде черного орла и орденом Железного креста. Рядом красовалась надпись: "С таким защитником, как ты, можно спать спокойно".

В студии, где были оформлены подарочные наборы, сайту "МОЕ! Online" рассказали, что заказчик сам выбрал один из предложенных вариантов оформления, а затем утвердил объем заказа, который в заметке издания не называется.

Ошибки в оформлении подарков ко Дню защитника Отечества не редкость. К примеру, в 2015 году депутаты Санкт-Петербурга получили открытки с флагом государства Третьего рейха. В 2016 году мужчин Благовещенска поздравили плакатом с немецким танком.

От редакции: Мы следим за данным общественно-психическим нарушением уже долгие годы. И смешного тут, наверное, мало - потому что каждый следующий случай гораздо хуже. Тут не скажешь просто "память отшибло". Дизайнеры, допускающие подобные исторические ошибки, ведь не шутят - они РЕАЛЬНО не знают, как выглядел солдат-победитель, они уже и своих-то прадедов-победителей не помнят. Не с кем свериться, даже фактор семейного фотоальбома отсутствует. Взвешенные на весах частной собственности функционеры просто ищут поисковиком в интернете картинку с "военным мужиком при погонах", лепят её на артикул, не сверяясь ни с чем - и товар пошёл на конвейер. Капитал работает далее... Никого и ни разу не осуждали за такое (хотя налицо именно массово-производственное, фактически агитационное посягательство на Великую Победу) - хотя за репосты в соцсетях с той же нацистской символикой сажают постоянно. Поговорим о равноприменимости законов сырьевой империи?

И ведь верно - можно и далее спать спокойно, пока социально-экономический регресс волочёт страну в состоянии беспамятства в позапрошлое, где не так важно, красные или коричневые крутые мужики добыли миру победу над нацизмом. Но ведь тут есть "скидка". Во-первых, в праздник Красных в постсоветской России давно вывешивают в РФ знамёна Белых, Как раз те, которые шли против Советских, против Наших. Но именно так работает современный капитал. С небольшим процентиком, отчисляемым в зарплату такого эффективного дизайнера-функционера. Впрочем, во-вторых, запутаться тут немудрено: само государство давно уже заменило и 9 мая власовским триколором флаг страны-победителя, флаг СССР (а вовсе не тот лишь, который был над рейхстагом)... Логично под него вписывать людей в другой форме. А далее - уже ошибки на местах, ошибки "по мелочи", поскольку главная была совершена в Москве в августе 1991-го, - ошибки, закономерные для беспамятного и регрессирующего общества. Кому интересно, до какого бреда додумывались в регионах под разные праздничные даты наши современники-"дизайнеры" - может ознакомиться по ссылкам ниже с историей вопроса.

Д.Ч.

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