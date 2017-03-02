РПЦ не будет добиваться передачи собора Василия Блаженного - слишком дорого содержать

Русская Православная Церковь не намерена добиваться передачи собора Василия Блаженного на Красной площади, заявил глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

"Я считаю, нынешний статус собора Василия Блаженного (находится в ведении Государственного исторического музея) оптимален. Я не вижу никакой необходимости передавать его церкви, потому что с передачей передаются не только права, но и обязанности", - цитирует "Интерфакс" священника.

По его словам, в настоящее время у церкви "просто физически нет ресурсов", чтобы содержать этот собор.

"Одна перекладка кровель стоила бы не один десяток миллионов рублей, потому что это сложнейшая стропильная система, система водоотводов и так далее. Реставрация, живопись, отопление - все это вместе неподъемная сумма", - заявил отец Леонид, который также является древлехранителем Московской городской епархии.

Пол его словам, в храме Василия Блаженного по воскресеньям и большим праздникам совершаются литургии. При этом он мало приспособлен для больших богослужений, поэтому совершать ежедневные службы в этом соборе, а также в Успенском соборе Кремля не стоит, полагает священник.