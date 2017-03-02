В Новой Москве рухнул тоннель

В Новой Москве на Калужском шоссе обрушился тоннель.
По предварительным данным, в результате обрушения погиб один человек. Под завалами могут находится три-четыре человека.
Обрушение произошло на площади порядка 40 квадратных метров в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе.
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замкадыш написал 02.03.2017 12:48
не понял написал 02.03.2017 12:33
а тут тоннель рухнул еще и с жертвами - и скромная заметка
стоик697 написал 02.03.2017 12:26
Себестоимость поездки по МЦК во сколько раз выше чем на метро, если МЦК пользуется людей меньше чем одной станцией метро где-нибудь в центре?