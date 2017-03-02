Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Новой Москве рухнул тоннель

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 3

В Новой Москве на Калужском шоссе обрушился тоннель.

По предварительным данным, в результате обрушения погиб один человек. Под завалами могут находится три-четыре человека.

Обрушение произошло на площади порядка 40 квадратных метров в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
собянинское-значит отвратительное по суперцене
замкадыш написал 02.03.2017 12:48
Собянина надо гнать,а лучше судить. город черт знает во что превратил-сплошной бардак, распил и грязь.
Ответить
(без названия)
не понял написал 02.03.2017 12:33
В Киеве плитка упала на пешеходной дорожке на мосту - столько воплей было
а тут тоннель рухнул еще и с жертвами - и скромная заметка
Ответить
(без названия)
стоик697 написал 02.03.2017 12:26
Что Собянин построил в Москве вовремя и без брака?
Себестоимость поездки по МЦК во сколько раз выше чем на метро, если МЦК пользуется людей меньше чем одной станцией метро где-нибудь в центре?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую позицию должна занять Россия в отношении Донецкой и Луганской народных республик? :
Результаты
Интернет-ТВ
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутствием пламени в Вечном огне при возложении венков
23 февраля жители Жуковки были возмущены отсутстви...
25.02.2017
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
Павел Губарев - о блокаде Донбасса и указе Путина
23.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Фонд национального благосостояния сократился на 153 млрд рублей за месяц (1)
В Новой Москве рухнул тоннель (3)
РПЦ не будет добиваться передачи собора Василия Блаженного - слишком дорого содержать (0)
"Газпром" пообещал россиянам рост цен на газ (4)
День Красной армии в Воронеже мужчинам предложили отметить "Птичьим молоком" по-гитлеровски (5)
Единороссов заставят помочь оппозиции на губернаторских выборах (1)
Изъять из памяти: Роскомнадзор включил машину времени (3)
Путин наградил менее богатых, чем Усманов и Вексельберг, иностранцев (0)
В России каждая восьмая АЗС торгует фальсификатом (3)
Безвизовый режим для граждан КНДР в Малайзии отменён после убийства брата северокорейского лидера (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Пропащая Франция
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В России усилиями Роскомнадзора появились запретные стихи
Дарья Митина Дарья Митина: И трёх лет не прoшлo
Дарья Митина Дарья Митина: Эксклюзив!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss