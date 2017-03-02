В Новой Москве рухнул тоннель

В Новой Москве на Калужском шоссе обрушился тоннель.

По предварительным данным, в результате обрушения погиб один человек. Под завалами могут находится три-четыре человека.

Обрушение произошло на площади порядка 40 квадратных метров в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе.