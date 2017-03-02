Фонд национального благосостояния сократился на 153 млрд рублей за месяц

Совокупный объем Резервного фонда по состоянию на 1 марта текущего года составил 931,31 млрд рублей ($16,07 млрд), что на 42,22 млрд рублей, чем месяцем ранее, говорится в сообщении Минфина РФ. Сократился и размер Фонда национального благосостояния — на 152,92 млрд рублей. Сейчас его размер зафиксирован на уровне 4 трлн 206,38 млрд рублей ($72,6 млрд).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года составила $0,03 млрд, что эквивалентно 1,47 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах Резервного фонда за период с 1 января по 28 февраля составила отрицательную величину (-) 40,82 млрд рублей. Средства ФНБ на отдельных счетах в Банке России составляют $19,51 млрд, 20,76 млрд евро, 3,83 млрд фунтов стерлингов и 17,3 тысячи рублей.

На депозитах во Внешэкономбанке размещено 198,31 млрд рублей (на 1 февраля было 198,23 млрд рублей) и $6,25 млрд, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,99 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 164,43 млрд рублей.