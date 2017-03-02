"Молдавиянаш": царь Додон отзывает посла в РФ

Президент Молдавии Игорь Додон в ближайшее время обсудит с премьером Павлом Филипом вопрос о новых молдавских послах в нескольких странах, в том числе РФ. Об этом корреспонденту ТАСС заявил глава молдавского государства, комментируя решение правительства отозвать посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша.

"В ближайшее время мы обсудим с премьером кандидатуры новых послов", - сказал Додон, отказавшись от других пояснений.

На прошлой неделе Филип направил президенту список из девяти кандидатур на должности глав дипмиссий, среди которых были одобренные правительством посланники в США, Китае, Австрии, Франции, Великобритании, а также постпред в ООН. Додон отказался утвердить послов в Белоруссии, Великобритании и Австрии, куда предполагалось назначить соратников премьера по правящей Демократической партии - Владимира Чобану, Игоря Клипия и Валерию Шейкан.

Глава Молдавии объяснил это решение тем, что "не назначит послами тех, кто не будет защищать интересы страны". Как сообщили молдавские СМИ со ссылкой на информированные источники, после этого у президента с премьером состоялось несколько "жестких разговоров", касающихся назначения послов.

Как сообщал ранее ТАСС, правительство Молдавии накануне приняло решение об отзыве с поста посла в РФ Дмитрия Брагиша, который также возглавлял дипломатическое представительство республики в Таджикистане. Проект решения представила заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, которая не объяснила причины отзыва дипломата. В пресс-службе правительства и внешнеполитического ведомства также отказались его комментировать. Согласно местному законодательству, это решение должен одобрить президент Молдавии.

Напомним, в ноябре прошлого года новый президент Молдавии говорил и обещал несколько в ином направлении, рисуясь едва ли не крымнашистом.

Победивший на выборах президента Молдавии политик Игорь Додон заявил, что молдавским властям необходимо осторожно относиться к ситуации с Крымом. Однако председатель Партии социалистов отметил, что «де-факто Крым – российская территория», передает РИА Новости. Додон также заявил, что намерен восстановить стратегическое партнерство с Москвой.

"Думаю, что при принятии этого решения нужно исходить и из того, что у нас есть проблемы с Приднестровьем. Поэтому нужно очень внимательно подходить к этому вопросу и не делать каких-то серьезных шагов, чтобы мы не потеряли Приднестровье. Но я уже говорил о том, что де-факто Крым — российская территория, де-юре она еще не признана Западом", - заявил Додон.

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