Число долларовых миллионеров в России выросло на 10% за год

Число долларовых миллионеров в России в 2016 году увеличилось на 10% — до 132 тысяч человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на управляющего партнера консалтинговой компании Knight Frank Сергея Гипша.

По его словам, в руках примерно 0,1% россиян сосредоточено порядка 930 миллиардов долларов, что составляет 62% от общего благосостояния страны - 1,5 триллиона долларов.

Гипш отметил, что данные показывают большой разрыв между бедными и богатыми в России. Если разделить 1,5 триллиона долларов на население страны в 140 миллионов человек, то получится, что в среднем россиянин обладает состоянием лишь в 10 тысяч долларов, подчеркнул он.

По его словам, количество российских утрахайнетов (богатых людей с состоянием более $30 млн) с 2015 по 2016 гг. также выросло на 10% с 2500 чел. до 2750 чел. Состояние российских богатых людей совокупно увеличилось на $40 млрд: с $370 до $410 млрд. К 2026 году число ультрахайнетов в России может достичь 4,4 тысяч человек, увеличившись на 60%.

По числу ультрахайнетов Россия находится на 12 месте в мире. Топ-5 составляют: США (69 000 чел.), затем с большим отрывом идет Китай (14 300), Великобритания (9500), Германия (8750) и замыкает пятерку Швейцария (7140).

Вместе с тем, по количеству миллиардеров Россия входит в пятерку лидеров с 83 чел. Лидирует в этом списке также США - 640 чел., затем идет Китай - 204 чел., Великобритания - 100 чел., Индия - 95 человек.

Отметим, что параллельно с ростом числа долларовых миллионеров в России стремительно растет число людей, живущих за чертой бедности. В 2016 году РФ вошла в тройку мировых лидеров по скорости обнищания населения РФ, пропустив вперед лишь Аргентину и Украину. Согласно официальной статистике, за два года кризиса реальные доходы населения упали на 13,7%, потребление сжалось на 15,1%. По данным Минтруда, в 2016 году количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 3 миллиона и превысило 19 миллионов человек. Их доходы не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей. 30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей. Около 5 миллионов россиян продолжают получать зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время составляет 7800 рублей. С 2014 года армию официально нищих пополнили 3,1 млн человек. По прогнозу Счетной палаты, к 2019-му году к ним присоединятся еще 1,4 млн граждан.