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Московский листок

Тимакова назвала предвыборным выпадом публикацию Навального о "тайной империи" Медведева

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 2

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова назвала пропагандистскими и предвыборными выпадами публикацию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве.

"Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, - бессмысленно", - цитирует Тимакову ТАСС.

Ранее в четверг ФБК опубликовал расследование об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева. В ФБК утверждают, что Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

По данным ФБК, структуры, связанные с Медведевым владеют двумя усадьбами на Рублево-Успенском шоссе, а также резиденциями в Курской и Ивановской областях, особняком в Петербурге, двумя участками у моря в Краснодарском крае, особняком под Сочи, виноградниками под Анапой и в Италии. Также борцы с коррупцией сообщают о двух яхтах, которые оформлены на близкую к Медведеву структуру. По словам Навального, «настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому», а «управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица». В ФБК утверждают, что объем средств фондов и компаний, которые контролирует глава правительства, составляет как минимум 70 миллиардов рублей.

«Дмитрий Анатольевич Медведев — вовсе не смешной чудак, над которым стоит подсмеиваться. Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом», — пишет Навальный.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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редактору сайта
Случайный прохожий написал 02.03.2017 17:05
А где новость о самой публикации?Вы ОБЯЗАНЫ были дать информацию о новой публикации Навального!Как бы не относились к самому Алексею Навальному,но материал,где премьер-министра напрямую обвиняют в коррупции,требует обязательного опубликования.Тем более,что вы позиционируете себя как оппозиционный ресурс.И уж совсем тем более,что данный материал представлен лидером оппозиции.Признанным лидером оппозиции. Единственным на текущий момент человеком,который может представлять РЕАЛЬНУЮ альтернативу Путину!Нравится это кому-то,не нравится,поддерживает или осуждает, выступает за или против,но именно Навальный сейчас представляет реальную угрозу нынешней власти.Все остальные-это просто клоуны и фрики,причем весьма пожилого возраста.
P.S.Обратите внимание,"Тимакова назвала пропагандистскими и предвыборными выпадами публикацию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального"
Да,это пропаганда и предвыборная борьба!Или наша "родная" власть предпочитает "оппозицию его величества" в лице зюгановых-жириновских-явлинских?Те еще "оппозиционЭры".
А вот по существу предъявленных обвинений ничего не сказано.Мадам Тимакова заявила-"Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, - бессмысленно".Получается,что пресс-секретарю нечего сказать и все изложенное Навальным правда?
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(без названия)
стоик694 написал 02.03.2017 17:00
Выгодно играть КЛОУНа ?
Айфончика под суд не отдадут?
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