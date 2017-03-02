Тимакова назвала предвыборным выпадом публикацию Навального о "тайной империи" Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова назвала пропагандистскими и предвыборными выпадами публикацию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве.

"Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, - бессмысленно", - цитирует Тимакову ТАСС.

Ранее в четверг ФБК опубликовал расследование об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева. В ФБК утверждают, что Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

По данным ФБК, структуры, связанные с Медведевым владеют двумя усадьбами на Рублево-Успенском шоссе, а также резиденциями в Курской и Ивановской областях, особняком в Петербурге, двумя участками у моря в Краснодарском крае, особняком под Сочи, виноградниками под Анапой и в Италии. Также борцы с коррупцией сообщают о двух яхтах, которые оформлены на близкую к Медведеву структуру. По словам Навального, «настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому», а «управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица». В ФБК утверждают, что объем средств фондов и компаний, которые контролирует глава правительства, составляет как минимум 70 миллиардов рублей.

«Дмитрий Анатольевич Медведев — вовсе не смешной чудак, над которым стоит подсмеиваться. Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Руководитель правящей партии «Единая Россия» владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом», — пишет Навальный.