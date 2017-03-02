Путин улетел, но обещал вернуться

Президент России Владимир Путин находится на отдыхе и вернется в Москву 3 марта.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Он сейчас находится в тайге, он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге и завтра утром уже вернётся в Москву, где у него будет рутинный рабочий график".
Песков добавил, что условия отдыха Путина "походные, президент взял сутки на отдых".
- И когда ж они наотдыхаются? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - То он рыбу ловит в Ильменском озере, то по Средней Азии катается, дыню чарджоускую кушает, то универсиаду смотрит - но вот устал отдыхать, решил в тайгу. Может, к чему готовится?.. Интересно, а связь у него там есть? А ядерный чемоданчик с кем? Вдруг война, а главнокомандующий без чемоданчика. А чего в космос не собрался? Или, допустим, 80 тысяч лье под водой? Ну, надеюсь, медведь его там не забодает...
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Каплан написал 02.03.2017 17:20
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Вам что жалко?
Крекер написал 02.03.2017 17:16
Украина - це Россия.
Россия освободила Сирию - теперь
это тоже наша республика.
Себастиан Перейро, торговец черным деревом написал 02.03.2017 17:15
Алексей Навальный написал 02.03.2017 17:00
стоик698 написал 02.03.2017 16:58
Алексей Навальный написал 02.03.2017 16:50