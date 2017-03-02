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Московский листок

Путин улетел, но обещал вернуться

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 6

путин песков отдых тайга
Путин улетел, но обещал вернуться

Президент России Владимир Путин находится на отдыхе и вернется в Москву 3 марта.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Он сейчас находится в тайге, он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге и завтра утром уже вернётся в Москву, где у него будет рутинный рабочий график".

Песков добавил, что условия отдыха Путина "походные, президент взял сутки на отдых".

- И когда ж они наотдыхаются? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - То он рыбу ловит в Ильменском озере, то по Средней Азии катается, дыню чарджоускую кушает, то универсиаду смотрит - но вот устал отдыхать, решил в тайгу. Может, к чему готовится?.. Интересно, а связь у него там есть? А ядерный чемоданчик с кем? Вдруг война, а главнокомандующий без чемоданчика. А чего в космос не собрался? Или, допустим, 80 тысяч лье под водой? Ну, надеюсь, медведь его там не забодает...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 7
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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Каплан написал 02.03.2017 17:20
Ну, надеюсь, медведь его там не забодает...
***********
Вам что жалко?
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Русский мир
Крекер написал 02.03.2017 17:16
Русский мир - это и Украина.
Украина - це Россия.
Россия освободила Сирию - теперь
это тоже наша республика.
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(без названия)
Себастиан Перейро, торговец черным деревом написал 02.03.2017 17:15
интересно который из множества в тайге?
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Я буду президентом!
Алексей Навальный написал 02.03.2017 17:00
Я верну Украине крым и Донбасс, грузии абхазию и ю.осетию, Японии курилы, немцам калининград, вывод войск из сирии! Путин,асад,кадыров,медведев,назарбаев,лукашенко,Янукович пойдут в гаагу! Будет ленинопад русская версия!
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(без названия)
стоик698 написал 02.03.2017 16:58
Айфончик с ним спит или на нем?
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Слава ВСУ!
Алексей Навальный написал 02.03.2017 16:50
Слава Украине!
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