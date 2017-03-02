Путин улетел, но обещал вернуться

Президент России Владимир Путин находится на отдыхе и вернется в Москву 3 марта.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Он сейчас находится в тайге, он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге и завтра утром уже вернётся в Москву, где у него будет рутинный рабочий график".

Песков добавил, что условия отдыха Путина "походные, президент взял сутки на отдых".

- И когда ж они наотдыхаются? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - То он рыбу ловит в Ильменском озере, то по Средней Азии катается, дыню чарджоускую кушает, то универсиаду смотрит - но вот устал отдыхать, решил в тайгу. Может, к чему готовится?.. Интересно, а связь у него там есть? А ядерный чемоданчик с кем? Вдруг война, а главнокомандующий без чемоданчика. А чего в космос не собрался? Или, допустим, 80 тысяч лье под водой? Ну, надеюсь, медведь его там не забодает...