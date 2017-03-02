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Московский листок

Национальный Лидер без какого-либо принуждения измазался в горбачёвском дерьме

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 0

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Национальный Лидер без какого-либо принуждения измазался в горбачёвском дерьме

Владимир Путин поздравил с 86-летием Михаила Горбачева — первого президента СССР, главу Международного фонда социально-экономических и политологических исследований. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля в четверг, 2 марта. «На протяжении многих лет вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества. В этой серьезной работе в полной мере востребованы ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер пожелал Горбачеву здоровья и всего самого доброго.

Михаил Горбачев — российский политический и общественный деятель, первый и единственный президент СССР (1990-1991), с 1992 года — глава Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (фонд Горбачева).

Он удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. В октябре 1990 года Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Также он имеет почетные ученые степени ряда российских и зарубежных университетов, является автором нескольких десятков книг.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный не удивлён:

- Кажется, та маслянистая от вымысла картина, тот портрэт, что малевали пэнтры из "лево-патриотической" оппозиции в нулевых - окончательно отваливается от реального лика "абсолютно либерального лидера". Путин, как и в случае с Ельцин-центром - достаточно прямо даёт понять не только адресатам своих элегий, но и пострадавшим от них, адресатов, народам, - чей он преемник, какой истории и какого из отечеств он наследник и пропагандист. Фраза "в полной мере востребованы ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт" - бьёт наповал. Это говорит человек, "поднявший Россию с колен"? Да какой такой опыт - каким курам на смех эти заявления? Горбачёв уничтожил сверхдержаву, а Путин превратил её в сырьевую колонию с вымирающей индустрией и населением. С растущим числом миллиардеров и миллионами, вымирающими и в стабилизацию от "капитализации" (читать здесь - капитуляции). Тот уникальный социалистический инфраструктурный и индустриальный (по мнению некоторых - и постиндустриальный) задел, что достался Горбачёву на одной шестой части суши - был не случайной какой-то избыточностью инфрастрауктуры, это был недостроенный коммунизм, который уничтожить Горбачёв, по собственному позднему признанию, поставил целью всей жизни. От этих действий, от горбачёвской перестройки и реформ, от поворота СССР в капитализм (и лишь затем последовавшего разрушения Союза с населением в 290 миллионов) вымерли такие количества населения, каких не приписывали в качестве "жертв сталинизма" или "жерт тоталитаризма" и прежним генсекам. "Первый президент СССР" - уже звучит бранно, позорно... К кому, зачем прислоняется Путин своим якобы заоблачным рейтингом? Впрочем, любителям измазаться в дерьме - не будем мешать. В конце концов это их морально-исторический выбор - президенту всех россиян явно виднее! Кстати, тут в Лондоне всплыли какие-то позорнейшие документы Горбачёв-фонда, так что время президенту РФ "поделиться" с ним, "великим кормчим апокалипсиса", харизмой - видимо, самое подходящее. Подождём публикации этих документов нашими английскими товарищами.



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