Вирус маскировался под патриотизм

Ставка саяногорских властей на патриотизм в связи с празднованием Дня защитника Отечества привела к взрывному росту количества заболевших детей.

Напоминать о том, что глава города Саяногорска является по-совместительству главным местным единороссом, смысла нет. Подобная практика крепит вертикаль власти во всех субъектах многострадальной федерации. Говорим мэр, подразумеваем партия ЕР, говорим ЕР - подразумеваем мэр. В Саяногорске получилось так, что авторитет мэра и авторитет партии мэра оказались близки друг другу. Возможно, это было бы хорошо, если бы встреча не произошла немногим ниже плинтуса.

Местная власть, конечно же, озабочена падением своего авторитета и делает все возможное, чтобы хоть слегка его приподнять. Один из методов это олицетворять себя с успехами государства. Родина, Отечество, Государство, Власть, местная исполнительная власть - должны восприниматься населением единым целым. И не беда, что у государства успехов тоже негусто, центральное телевидение заменяет реальность никак не менее, чем на сто процентов.

Последний месяц зимы начинался для саяногорской частички властной вертикали очень даже хорошо. В Хакасию, как и во всю страну, февраль пришёл с целой авоськой патриотических праздников. Вспоминая прошлые победы можно было на какое-то время позабыть об отсутствии нынешних достижений. Но радоваться было рано, враг не дремлет: одновременно со всплеском патриотизма в республику просочились грипп и ОРВИ. Когда количество заболевших превысило эпидемический порог, в Хакасии объявили карантинные мероприятия. Для этого имелись и соответствующий федеральный закон, и санитарные правила, утвержденные главным санврачом РФ.

В некоторых населенных пунктах закрыли детсады, кое-где на незапланированные каникулы отправили даже школьников. В Саяногорске глава города в конце января издал постановление о введении ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения коварных инфекций.

Но вирусы действительно проявили коварство. Во-первых, их оказался целый букет: разные гриппы, в том числе и А/H1N1/, «свиной» грипп. Во-вторых, эпидемия совпала с различными февральскими праздничными мероприятиями. И если непатриотичный День Святого Валентина с антисанитарными поцелуями еще удалось как-то пережить, то День защитника Отечества выстрелил по патриотам со всех орудий. О массовых мероприятиях на холодном ветру в разгар эпидемии гриппа не мог мечтать даже коварный телевизионный Госдеп. Что лишний раз подтверждает превосходство саяногорской мэрии над заокеанскими стратегами.

Саяногорцы не забыли отметить и 15 февраля - праздник, который как-то незаметно из Дня окончания вывода Советских войск из Афганистана превратился в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В свете успешной борьбы с терроризмом на дальних подступах, этот день также отмечался "с душой нараспашку".

В общем, на самый короткий месяц в году легла серьезная патриотическая нагрузка. И тут, как назло для мэрии, на город напали ОРВИ и грипп. Но разве может какой-то мелкий враг, которого без микроскопа и не разглядеть, сорвать плановые мероприятия по повышению уровня патриотизма в отдельно взятом муниципалитете? Не на тех напали!

Конечно, в постановлении мэра предписано ограничить проведение культурно-массовых мероприятий руководителям муниципальных учреждений. Это школы, детские сады, учреждения культуры. Но разве патриотично пасовать Великим Воинам перед какой-то мелюзгой?

Русское авось позволяет идти на врага с открытым забралом - ударить по соплям, температуре и головной боли культурно-массовыми мероприятиями! Начхать нам на микробов и их естественную среду обитания! Держите, горожане, праздничные концерты в ДК, утренники в детсадах и вечеринки в школах. А на десерт праздничные гуляния всю Масленичную неделю. Практикуйтесь в борьбе с инфекциями путём публичного сжигания чучел.

27 февраля, после четырех подряд выходных дней, саяногорцы проснулись не только с больной, но и с горячей головой. Патриоты со стажем могли бы и не обратить на это внимание, но дети... Их нужно было немедленно спасать, температура под 40, сухой кашель.

Дозвониться в детскую поликлинику и вызвать врача на дом, получилось только у родившихся под счастливой звездой. Два телефона в регистратуре разогрелись сильней, чем звонившие на них горячие головы, но обслужить всех желающих были физически не в состоянии. Недозвонившиеся хватали детей на руки и несли их в поликлинику. Это был горячий февральский денёк! В гардеробе не хватало номерков, педиатры кратно перевыполнили нормы приема пациентов. Однако значительная часть больных в этот день попасть к врачам не смогла. Температурящих детей отпаивали парацетамолом. До тех пор пока антибиотик оставался в аптеках.

Вечером одной из главных городских новостей была озвучена проблема с невозможностью дозвониться и вызвать врача на дом, где сопливые патриоты и патриотки метались в жару и не понимали, почему к ним не пришла тетя доктор. Главная тётя-доктор успокаивала: вы ещё хорошо живёте, осенью выходят на пенсию два педиатра, заменить их некем. Принципиально некем, молодёжь даже за спасибо работать на износ не станет.

К слову, за два первых месяца 2017 года в детской поликлинике исчерпали годовой запас больничных листов.

На следующий день в прокуратуру города было направлено обращение депутата, члена Объединённой компартии о проведении проверки на предмет соблюдения ст.41 Конституции РФ, гарантирующей право на получение медицинской помощи, а также выполнения санитарных правил. В обращении депутат упомянул также о несоблюдении мэром распоряжений мэра, но здесь смеяться нельзя, дабы не расшатать всю вертикаль власти.

Активисты ОКП, помимо обращения в прокуратуру, провели серию одиночных пикетов с требованием призвать республиканский минздрав к ответу за произошедший коллапс.

Впрочем, медиков детской поликлиники никто не винит, люди работали как в войну, самоотверженно и с полной самоотдачей. И вряд ли думали при этом о вертикальском патриотизме.

В Саяногорск в последний день зимы пришла настоящая весна, дневная температура даже в тени поднялась до +10 градусов. Горожане шутят, что в этом заслуга «гриппозников» и «орвишников». Для сибирского города такая погода не является нормой, но глобальное потепление здесь не причем. Виноваты, скорее, горячие головы из мэрии. Не стоило им так фанатично и самозабвенно, ухватившись за властную вертикаль, заниматься патриотизмом.