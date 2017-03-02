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Московский листок

Бывший депутат Верховной рады обвинил Порошенко в подготовке бегства в Испанию

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 2

Бывший депутат Верховной рады обвинил Порошенко в подготовке бегства в Испанию

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время иммигрировать из страны для чего "отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями". По его словам, эту информацию он получил от таможенников и службы СБУ.

«Посол в Испании — друг Пети, которого он назначил в 2006 году. Главная его дипломатическая миссия — присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», - он написал Олейник на своей странице в фейсбуке.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
очередная сказка написал 02.03.2017 21:40
про 100500 вилл Яценюка в США и его бегство в Аргентину
кремлевские чекисты хорошо платят за такие вбросы
может самому интернет-издание сделать?
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У вас уже путен в тайгу убежал
53974 написал 02.03.2017 21:37
а вам все неймется
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