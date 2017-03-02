Бывший депутат Верховной рады обвинил Порошенко в подготовке бегства в Испанию

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время иммигрировать из страны для чего "отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями". По его словам, эту информацию он получил от таможенников и службы СБУ.

«Посол в Испании — друг Пети, которого он назначил в 2006 году. Главная его дипломатическая миссия — присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», - он написал Олейник на своей странице в фейсбуке.