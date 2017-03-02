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Московский листок

В Алма-Ате идёт очередной обыск: на этот раз "Общество молодых профессионалов Казахстана" взбесило неофеодалов

Опубликовано 02.03.2017 в разделе комментариев 0

казахстан репрессии неофеодализм
В Алма-Ате идёт очередной обыск: на этот раз "Общество молодых профессионалов Казахстана" взбесило неофеодалов

В офисе общественной организации «Общество молодых профессионалов Казахстана» (ОМПК) в Алматы идет обыск, сообщила по телефону Азаттыку Олеся Халабузарь — руководитель ОМПК. Полицейский, которому она передала трубку телефона, сообщил Азаттыку, что проводятся следственные действия в рамках уголовного дела по подозрению в политическом экстремизме. После этого телефонная связь с Халабузарь прервалась.

Правозащитник Андрей Свиридов сообщил Азаттыку, что он видел, как Олеся Халабузарь с двумя детьми примерно дошкольного возраста в сопровождении нескольких полицейских прошла в офис ОМПК, после чего дверь заперли изнутри и он не смог попасть туда. Свиридов уточнил, что это произошло примерно в 19 часов 15 минут.

Олеся Халабузарь вместе с другими активистами с 2015 года выступает инициатором создания оппозиционной Объединенной многонациональной партии Казахстана (ОМПК) «Справедливость», однако пока безуспешно.

Блогер Жанара Ахмет сообщила Азаттыку, что уголовное дело возбуждено на основании заявления некоего гражданина. Жанара Ахмет представила Азаттыку копию документа, в котором говорится о возбуждении дела по подозрению в политическом экстремизме и о проведении следственных действий в отношении Олеси Халабузарь.

Неделю назад, 23 февраля, Олеся Халабузарь была задержана полицейскими и доставлена в департамент внутренних дел (ДВД) по городу Алматы, где ее в тот день продержали около девяти часов. Как тогда Олеся Халабузарь сообщила Азаттыку, полицейские интересовались ее ролью в организации акции протеста против внесения изменения в статью 26 Конституции. Эта акция была запланирована на полдень 23 февраля в центре Алматы, но не состоялась.

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