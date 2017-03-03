В Севастополе решили дополнительно ограничить права митингующих

На заседании правительства Севастополя был одобрен законопроект о собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях. Как отметил директор Департамента общественных коммуникаций Андрей Перла, документ в полной мере реализует права и свободы организаторов и участников подобных мероприятий.

«Законопроект является одним из наиболее демократичных в РФ, максимально обеспечивающих права и свободы граждан, которые заявляют о проведении митингов или пикетов», – сказал Андрей Перла.

Он отметил, что документ содержит минимум изменений относительно порядка, которым органы власти руководствовались ранее, тем не менее, позволяет организовывать митинги и пикеты в любых пригодных для этих целей местах, если их проведение не угрожает безопасности участников.

«Закон содержит возможный минимум ограничений по местам проведения. В ходе предварительных обсуждений мы постарались исключить спорные моменты и ограничили проведение митингов в непосредственной близости от учреждений образования, здравоохранения, рынков и торговых комплексов, вокзалов, зданий, в которых размещаются государственные органы власти, а также мест, которые могут представлять опасность для граждан, в частности, строительных площадок», – сообщил Андрей Перла.

От редакции: Не понимаю, если есть федеральный закон, зачем еще принимать региональный? Разве в федеральном законе не все подробно прописано?

Строго говоря, и сам федеральный закон несколько странно выглядит на фоне двух статей Конституции РФ - 31-й и55-й.

Статья 31 Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Статья 55 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Но региональный закон, еще дополнительно подправляющий федеральный, который в свою очередь "улучшает" основной закон... Может быть, это лишнее? Особенно когда касается такой болезненной темы, как право на митинги и демонстрации.

Ну какие специфические условия существуют именно в Севастополе, что необходимо "привязывать к местности" закон о митингах?

Что до ограничений по местам проведения, то в моей практике уже был подобный местный акт, ограничивающий права, данные 31-й статьей Конституции - в Химках, при известном (уже бывшем и объявленном в розыск) градоначальнике Стрельченко. Там по сути разрешались митинги только в лесопарковой зоне.

Был подан иск в химкинский суд - Михаилом Бекетовым, которого еще на тот момент не изувечили подчиненные Стрельченко, активисткой Политовой и мной. И иск был полностью удовлетворен, а постановление мэра города отменено, хотя к тому времени Бекетов уже лежал с проломленным черепом.

У нас конечно, право не прецедентное, но любой суд все равно обязан учитывать решения по аналогичным делам. И я не очень себе представляю, чем тут можно мотивировать перед судьей необходимость "усовершенствования" федерального закона силами севастопольских законотворцев.

А ограничения существующих прав очевидны: по сути митинги и демонстрации приравниваются к торговле водкой - ни у школ, ни у больниц, ни даже возле административных зданий. Даже против незаконного строительства можно будет протестовать лишь где-то поодаль. Интересно, а если кто-то намерен протестовать против градоначальника, ему это где нужно делать? Где никто по возможности этого не увидит и не услышит? Ну, допустим, на Мекензиевых горах или в Орловке. Если же взять карту центральной части города, то получается нигде митинговать нельзя. А если и найдется такой пятачок, где разрешено, то запросто можно повесить знак "Дорожные работы" - и будет нельзя.

К безальтернативным по сути выборам - хороший довесок...

Так может, ну его, законопроект этот? Он же просто не нужен. А если задуматься, то и вреден. Ну что они такого собираются выкинуть до осени, что так опасаются уличных протестов?..

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск