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Московский листок

Пропавший в Таиланде россиянин провел сутки в море держась за буй

Опубликовано 03.03.2017 в разделе комментариев 1

Пропавший в Таиланде россиянин провел сутки в море держась за буй

В прибрежных водах Таиланда нашли живым российского туриста Дмитрия Сомова, который пропал при занятиях сноркелингом недалеко от острова Пхукет в четверг. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу консульского отдела посольства РФ в Бангкоке Владимира Соснова, россиянин сутки провел в океане держась за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения дайверы.

Дмитрий Сомов 1968 года рождения в четверг утром отправился с тремя друзьями в район острова Рача Ной неподалеку от Пхукета заниматься сноркелингом, рассказал дипломат. Внезапно всех четверых подхватило мощное подводное течение, они разделились и потеряли друг друга. Троим, как рассказал дипломат, удалось выплыть и привлечь внимание рыбаков, которые подобрали их и доставили на берег. Дмитрия Сомова не нашли. Его друзья обратились в морскую полицию и сообщили в посольство, после чего началась поисковая операция.

"Весь вчерашний день морская полиция, таиландские военные моряки и добровольцы из россиян и местных жителей искали Сомова в районе, куда его могло отнести течение, и никто не рассчитывал уже найти его живым. До темноты найти его не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал – нет, он живой!", — рассказал консул.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Всемимхрен написал 03.03.2017 09:40
...старость - не радость: мелкий шрифт сливаеццо каг черт те че...
...и тут, в названии, заместо "б" почудилось "х".., - эвона, охеренел, до чего секс-услуги в Тайланде дошли...
...славатехосспидя, ашипся...
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