Пропавший в Таиланде россиянин провел сутки в море держась за буй

В прибрежных водах Таиланда нашли живым российского туриста Дмитрия Сомова, который пропал при занятиях сноркелингом недалеко от острова Пхукет в четверг. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу консульского отдела посольства РФ в Бангкоке Владимира Соснова, россиянин сутки провел в океане держась за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения дайверы.

Дмитрий Сомов 1968 года рождения в четверг утром отправился с тремя друзьями в район острова Рача Ной неподалеку от Пхукета заниматься сноркелингом, рассказал дипломат. Внезапно всех четверых подхватило мощное подводное течение, они разделились и потеряли друг друга. Троим, как рассказал дипломат, удалось выплыть и привлечь внимание рыбаков, которые подобрали их и доставили на берег. Дмитрия Сомова не нашли. Его друзья обратились в морскую полицию и сообщили в посольство, после чего началась поисковая операция.

"Весь вчерашний день морская полиция, таиландские военные моряки и добровольцы из россиян и местных жителей искали Сомова в районе, куда его могло отнести течение, и никто не рассчитывал уже найти его живым. До темноты найти его не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал – нет, он живой!", — рассказал консул.