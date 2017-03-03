Москвичей могут начать переселять из "хрущевок" в бараки

При расселении пятиэтажек в Москве возможно использовать деревянное домостроение, заявил в четверг на X конгрессе ассоциации деревянного домостроения замглавы Минпромторга Виктор Евтухов: "Я думаю, что у нас есть шанс, чтобы попытаться какую-то долю этого рынка, этого, условно говоря, проекта по сносу пятиэтажек, забрать".

По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены порядка 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда, в которых живут 1,6 миллиона человек.

Сергей Собянин на встрече с президентом РФ сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой масштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. Он отметил, что видит финансовые возможности у Москвы для запуска программы.

От редакции: А с чего вы взяли, граждане, что переселение из аварийного жилья - это благотворительность, а не грабеж? У нас капитализм, и если вы видите проект по переселению сразу полутора миллионов граждан (вдумайтесь в цифру), ясно, что без видов на соотвествующую прибыль никто ничего делать не станет. А источников прибыли всего два: бюджет и карманы сограждан. Впрочем, в данном случае освоение будет комплексным.

Москва уже переживала масштабные отселения - из центра города на окраины было переселено около 2 миллионов москвичей. Причем все это подавалось как великая забота городской администрации о людях. Вместо коммуналки внутри Бульварного кольца вы получали отдельную благоустроенную квартиру, зачастую большей площади... но в Митино или Солнцево. В итоге стоимость квадратного метра, выделенного людям на окраинах, отличалась от цены метра внутри Садового кольца в десяток и более раз. Только когда-то безбожные большевики настругали из "буржуйских" квартир этих самых коммуналок для пролетариата, а теперь наоборот - либо капремонт с устройством вместо коммуналок пентхаусов, либо "точечная застройка", тоже, разумеется, не бюджетного типа. В итоге сейчас в центре живет в 10 раз меньше народу, зато живут широко, богато. А сколько миллиардов (отнюдь не рублей) положила в карман "строительная мафия" - одному богу известно. Но много, очень много.

Причем схема работала безупречно, наподобие делянки тайского крестьянина, который собирает с нее не один, а два-три урожая в год.

Бюджетное жилье для переселения москвичей из центра на окраины строилось за счет городской казны. То есть расходы на расселение перекладывались на государство. Реконструкция и строительство шли тоже за государственный счет - застройщикам выдавались очень "вкусные" кредиты, за которые они расплачивались с городом "натурой". Но за счет инфляции, в то время носившей катастрофический характер, большинство квартир все равно оставалось застройщику. Он их продавал, а неликвиды все равно выкупал город для каких-то своих нужд. Все это было очень просто, поскольку и в государственной, и в негосударственной частях проекта трудилась, по сути, одна сплоченная команда.

В общем, на месте Митина выросла по сути "вторая Москва", где старый московский говор услышишь куда чаще, чем в центре, где и народу совсем мало, и наличествуют "двунадесять языков".

Теперь тот же фокус по велению президента будут воспроизводить при Собянине. Зря что ли присоединяли "Новую Москву"? Там сотню таких районов как Митино можно построить.

Но хотелось бы подешевле - вот и возникают предложения понастроить деревянных бараков (на новом технологическом уровне, разумеется), и сселить туда всю шелупонь из "хрущевок". Кстати, о "скрепах" - в старой деревянной Москве вопрос сноса и расселения ветхого жилья решался очень просто - пожаром. А пожары случались с завидной регулярностью...

А на месте прежних пятиэтажек можно выстроить домики получше и побольше. Для кого - это вопрос, конечно. Страну обобрали под ноль, и оставшимся еще вне Москвы дорогим россиянам покупать жилье в целом не на что. Не выручат и таджики с узбеками - эти вообще голь перекатная.

Но, думается, проблема будет решена системно, по принципу, сформулированному еще героиней Нонны Мордюковой: "Не будут брать - отключим газ!"

У нас же есть ипотека! То есть по существу практически пожизненная кабала. Вот трудящимся и "предложат" в добровольно-принудительном виде квартиру в ипотеку, а если квартиры не будет, то перестанут брать на работу. Хочешь работать и жить в Москве? Влезай в кабалу и живи, работай. Все как во времена Бориса Годунова, по сути учинившего на Руси крепостное право. Только тогда брали в кредит зерно для посева, а сейчас - жилье.

Ну а отработавшие свое и уже непригодные для выкачивания прибыли - на погост. Дожил до шестидесяти, и хватит. Ну а ежели кто зажился, то можно будет и подпалить жилище с четырех концов, как прадеды завещали...

Анатолий Баранов