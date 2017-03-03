ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех банков

Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензию на осуществление банковских операций сразу у трех кредитных организаций - "Татфондбанка", "Анкор Банка", "ИнтехБанка" и "Межрегионального почтового банка".

Как говорится, в сообщении регулятора, причиной отзыва лицензий стали нарушения банковского законодательства и внутренних рекомендаций регулятора.

Ненадлежащая оценка кредитных рисков руководством Татфондбанка привела к тому, что кредитная организация полностью утратила капитал, отмечается в сообщении. «Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО "Татфондбанк" с привлечением государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным», - заявили в ЦБ.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Татфондбанк» занимал 42-е место в банковской системе РФ.

Интехбанк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. Центробанк, как и в случае с Татфондбанком банком, отказался спасать Интехбанк из-за низкого качества активов. По величине активов Интехбанк на 1 февраля этого года занимал 138 место в рейтинге российских кредитных организаций.

"Анкор Банк" размещал свои средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных резервов. В результате финансовая организация не смогла исполнить свои обязательства перед кредиторами. По величине активов Анкор Банк на 1 февраля занимал 233 место в банковской системе Российской Федерации.

В свою очередь, "Межрегиональный почтовый банк" сам подал заявление об аннулировании лицензии. При этом в регуляторе отметили, что у организации есть деньги, чтобы расплатиться с кредиторами. Банк располагался на 475-й строчке рейтинга.