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Московский листок

Оленеводское озеленение столицы

Опубликовано 04.03.2017 автором в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин озеленение
Оленеводское озеленение столицы

То, что Москва за девяностые и особенно за нулевые годы стала каменными джунглями – замечали многие, особенно внутри Садового кольца. Точечная застройка, не прекращённая до сих пор, – сделала своё дело. Но если ближе к естественно зелёным окраинам это ещё как-то терпимо, то вот в центре, на контрасте, опять же, с фотосвидетельствами из «проклятого совка» - нехватка зелени стала ощущаться очень остро к концу нулевых. И Собянин, видимо, вняв уже переходящим из количества в качество недовольства голосам, «пошёл навстречу». Но как!

Видимо, ностальгия по городу-саду или даже по тому запустению планового озеленения (началось оно с первым же Генпланом, в 1930-х) – стала вопросом вполне политическим, когда при Собянине уже случившуюся Болотную анализировали как сумму векторов недовольства рассерженных горожан. Но даже эту идею – сделать улицу Горького если не снова улицей Горького по названию и великолепию, то хотя бы такой же зелёной, какой была она в 1980-х, - сумели местоблюстители новейшего призыва воплотить нелепо и бесперспективно.

Вот, например, явная конкуренция выражению «торчат, как три тополя на Плющихе» - хоть два, но зато в таком месте, где деревья не росли уже лет сто пятьдесят. Хотя исторически это место и имеет название «Нарышкинский сквер», но сам по себе сквер-то был давно присоединён к Страстному бульвару. А тут вот, видимо, чтобы показуха перед Федеральным агентством печати была именно показухой, - имеем теперь зримое воплощение ещё одного ностальгического заголовка из восьмидесятых (только красовался он чуть далее, на огромной стенной афише кинотеатра «Россия») - «И на камнях растут деревья».

Нет никаких сомнений, что нынешние озеленители Москвы – сами не из Москвы. Они даже примерно не ведают, где тут вековые наслоения асфальта, а где – почва. Вот и тыкают деревья (что недешёвое мероприятие, кстати) не с целью их всё-таки вырастить, а, наверное, для одной лишь отчётности. Дорогие бордюры ещё делают, упаковочку прям «от кутюр» - но в таких местах, где деревья железно расти не будут (ибо при используемых этими же собянинцами реагентах зимой это будут отравленные с самого момент посадки саженцы). Кстати – ещё одно супер-новшество собянинских озеленителей – сажали они древеса в морозы, когда этим нормальные люди заниматься не станут. Тоже аврал и показуха?

«Известия» красиво, советско отреставрировали, ничего не скажешь – но что там будет внутри? Там ведь давно сплошная субаренда, едальни, продавальни и развлекательные залы, вряд ли печать снова тут планирует обитать. Ведь везде только имитация той Москвы, которую мы любили, и которую капитал перекроил под свои нужды.   

Такое ощущение, что потратиться на искусственные деревья как антураж – потратиться из наших карманов, из наших налогов, из бюджета Москвы или даже федерального (при Собянине Москва снова стала получать некие транши, что появились ещё при Лужкове и при нём же окончились, чтобы провести его ротацию - «за исполнение роли столицы страны»), - правительству столицы проще, чем заняться настоящим, серьёзным озеленением. Напомню свой же материал о том, как имитация весны на Тверском бульваре в виде дамъ и господ, безликих и ковролиновых – стажа внимание туристов и стала своего рода мемом, а нелепые манекены проторчали там явно дольше одного сезона (ведь всё это убранство идёт по прайсу «Московские сезоны», надо понимать).

Или вот, у бывшего магазина «Наташа». Да, деревья на Пушкинской площади и на улице Горького – росли, тут горе-озеленители не ошиблись адресом. Но не в этом месте росли они – и нелепее места найти просто невозможно, ведь тут всегда толкучка, ещё с перестроечных времён, когда Горби решил тут вместо «Лиры» сделать, так сказать, окно в «цивилизованное общество» - Макдональдс…

Ещё на Садово-Триумфальной понатыкали деревьев буквально в асфальт. Причём сперва-то там обустраивали газоны с одними бордюрчиками, потом – догрузили песку (а вовсе не подобающих для деревьев почв) и бордюрчики тоже по этому случаю переделали на полукруглые, покатые. Спрашивается – кто оплачивал это двойное «улучшение»? Почему изначально не было проекта, чтобы не тратиться на лишние, «пробные» бордюры?! Собянин вам не ответит – а я лично уверен, что проекты эти рисуются на коленке, там же корректируются по чьим-то новым капризам, хотя платит город за это столько, что ахнут и Лондон с Нью-Йорком. В общем, Генплан – именно как плановое озеленение, - это нечто потустороннее для нынешних «сити-манагеров». Хотя идея-то правильная – сделать Садовое Кольцо вновь если не садовым (не та стадия развития мегаполиса, не дачная), то хотя бы зелёным, как-то соответствующим названию ,а не только гарью воняющим окрест.

Но вот, для зримого сравнения я сфотографировал, как выглядит один и тот же участок Садово-Каретной, родной земли моей в 1992-м и в 2017-м. Извините, товарищи одноклассники, Катя Родионова (лингвист, США), Маша Ховенко (режиссёр, родня Хотиненко), Данька Маслов (философ с оксфордским образованием, ныне в МГУ), Настя Доброчаева (детский врач), Дина Романеева (художник, дизайнер предыдущей моей книги "Верность и ревность"), что ваши лица поприсутствуют при такой ностальгической визуализации. Но позади вас - очень важная зелень. Её много, сквозь неё не было аж домо-то видно - лес!

В сравнении - ориентируйтесь на фонари (на которых самые угарные наши братья-оппозиционеры собирались вешать либеральную контру), они-то с советских времён не менялись.  Теперь задаю главный вопрос: зачем тыкать деревья в асфальт, где они не приживутся, если рядом есть достаточно широкая полоска земли, где они вообще-то и росли прекрасно, пока их не выморил Лужков своими реагентами? Да - теперь тут растут одни автомобили - ни кустика. Но ведь можно всё исправить...

Вот и фото специальное, это я на переходе к Краснопролетарской от Каретного ряда стою. Там какие-то вновь намечаются раскопки – может, копи царя Соломона будут искать подальше от Маяковки, ведь Стратегию-31 им не удалось «перекопать»? Хотя, благоустройствую окрестностей памятника Маяковскому это всё противостояни способствовало…

Вы смотрите - сколько земли! Тут ведь планировался некогда бульвар Маяковского, который (если бы снесли здание с рестораном "София" и "интерфаксом" нынеешним) и приводил бы к памятнику... Оружейсный переулок, а точнее бывшие кварталы, отделявшие его от Садового кольца - самый зелёный участок этого сегмента ныне... Зато потрачено много на отделочку-окультуривание вокруг памятника.

Не знаю, что бы сказал сам Командор о взлетающих возле него качелях и миникофейнях «в стекле»… Там тоже понатыкали деревьев в асфальт – и ждут больших, видимо, урожаев, в то время, как на огромном участке почвы, который вы видите выше - очередные околоводопроводные работы…

В целом, думаю, никто со мной спорить не будет: денег у правительства Москвы сейчас, даже при дефицитном бюджете и кризисе, как у дурака фантиков. Но тратит оно эти «фантики», выражаясь новомодно – неэффективно. Ибо сажать деревья в землю – всё же менее затратно, нежели отбойными молотками для них выдалбливать метровые ямы, засыпать их песком и всё равно не надеяться, что тут будет город-сад…

Это вшеописанное древо у экс-"Наташи", ныне United colors of...

Впрочем, ответ на этот вопрос есть. Город наш, прекрасную пролетарскую столицу, которую десятилетия Советской власти сделали лицом социализма для всего мира – обустраивают оленеводы-показушники под свой провинциальный, колониальный капитализм. Вот и оленей привезли в Музеон – вроде как постоять рядом с «коллегами» (памятниками нашей Эпохи, согнанным туда наподобие «комьюнистишэ гетто» ещё в 1991-м и далее) оленям, а ещё и на фоне Петра Колумбовича, вполне логично. Собянину, верно, сие глаз радует… А вот деревья сажать пока не научились – может, лучше бы оленеводством занялся. Мы, москвичи, готовы ему даже для этого весь Музеон отдать – только памятники оттуда вывезем, вернём на прежние места ,а он пускай там и работает, огородим территорию в стиле гламурного ГУЛАГа (благо дизайнеры такого профиля у него  самого есть, и переезд «Музея Гулага», щедро финансируемого из обоих бюджетов, стоил городу тоже немало), чтоб олени и Собянин не убежали, а будем показывать товарищам иностранцам: а вот тут у нас мэр-мультимиллионер обитает, табличка на колючей проволоке имеется…



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