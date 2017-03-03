Объединенную авиастроительную корпорацию укрепят сыном вице-премьера Рогозина

Cын курирующего ОПК вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин в ближайшее время сменит место работы и займет пост вице-президента по транспортной авиации в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ и ОАК.

По данным собеседников издания, решение о переходе господина Рогозина в Объединенную авиастроительную корпорацию принимали президент корпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (является председателем совета директоров ОАК). Де-юре все решения будут оформлены после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу удовлетворит рапорт Алексея Рогозина об увольнении.

В настоящее время 36 летний Рогозин-младший работает в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ. До этого момента он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.

По словам источников в авиапроме, основной задачей господина Рогозина на новом месте работы станет формирование транспортного дивизиона корпорации, консолидация функции управления предприятиями в ОАК, а также выстраивание "единого контура управления программами транспортной авиации".