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Московский листок

Объединенную авиастроительную корпорацию укрепят сыном вице-премьера Рогозина

Опубликовано 03.03.2017 в разделе комментариев 1

Объединенную авиастроительную корпорацию укрепят сыном вице-премьера Рогозина

Cын курирующего ОПК вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин в ближайшее время сменит место работы и займет пост вице-президента по транспортной авиации в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ и ОАК.

По данным собеседников издания, решение о переходе господина Рогозина в Объединенную авиастроительную корпорацию принимали президент корпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (является председателем совета директоров ОАК). Де-юре все решения будут оформлены после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу удовлетворит рапорт Алексея Рогозина об увольнении.

В настоящее время 36 летний Рогозин-младший работает в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ. До этого момента он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.

По словам источников в авиапроме, основной задачей господина Рогозина на новом месте работы станет формирование транспортного дивизиона корпорации, консолидация функции управления предприятиями в ОАК, а также выстраивание "единого контура управления программами транспортной авиации".

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Олег - А написал 03.03.2017 10:45
В нашей стране уже нет таких профессий , как врач, инженер-строитель, технолог,нефтяник,а также врач, учитель и т.д. Зато ест эффективный менеджер, юрист, бухгалтер с понтами экономиста, чекист , сын, брат, сват, близкая к телу баба...Вон сколько. пора сокращать, и так страна в жопе!
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