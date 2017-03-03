"Трампнаша" пытается остановить Конгресс: в США нет излишков для вооружения укронацизма

Комитет нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям предложил выделить $150 млн на военную помощь Украине в 2017 году, следует из документа, опубликованного на сайте комитета.

Эта сумма вдвое меньше, чем было прописано в проекте бюджета, принятом в США в декабре прошлого года. Тогда на поддержку Киева было заложено $350 млн. Деньги, согласно проекту, должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских военных летальными вооружениями. При этом особо указано, что из выделенных средств не должны оплачиваться покупки Киевом переносных зенитных комплексов.

Прежде, чем законопроект вступит в силу, его должны одобрить Конгресс и подписать президент.

В целом между РФ и США с момента прихода Трампа к власти наблюдается только конфронтация, и не только на Украине. 24 февраля глава международного комитета Совета Федерации Константина Косачев выразил тревогу в связи с высказываниями американского президента Дональда Трампа о планах наращивать ядерный потенциал страны. В этой связи сенатор призвал поскорей обсудить на высшем уровне дальнейшую судьбу договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Пожалуй, самое до сих пор тревожное высказывание Трампа на тему отношений с Россией", - написал Косачев в Fаcebook. Он напомнил, что Трамп в интервью Reuters назвал договор СНВ-3 "односторонним" и охарактеризовал его как "еще одну плохую сделку", которую заключили США, наряду со сделкой с Ираном.

Руководитель профильного комитета верхней палаты российского парламента указал, что впервые Трамп обозначил намерение наращивать ядерный потенциал США через комментарий в Twitter 20 января. "Тогда многие посчитали это импровизацией или даже не основанной на знании предмета оговоркой, - заметил Косачев. - Но сейчас Трампа тут же дополнил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер: "США не намерены уступать свое превосходство в ядерной сфере кому-либо".

Представитель Совфеда подчеркнул, что СНВ-3 основан на абсолютном паритете ядерных сил России и США, и его смысл именно в том, чтобы не допустить "превосходства в ядерной сфере" любой из сторон, и именно это основополагающее обстоятельство обеспечивает глобальную стратегическую безопасность.

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