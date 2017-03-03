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Московский листок

"Трампнаша" пытается остановить Конгресс: в США нет излишков для вооружения укронацизма

Опубликовано 03.03.2017 в разделе комментариев 1

украина сша донбасс ато трампнаш милитаризм
"Трампнаша" пытается остановить Конгресс: в США нет излишков для вооружения укронацизма

Комитет нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям предложил выделить $150 млн на военную помощь Украине в 2017 году, следует из документа, опубликованного на сайте комитета. 

Эта сумма вдвое меньше, чем было прописано в проекте бюджета, принятом в США в декабре прошлого года. Тогда на поддержку Киева было заложено $350 млн. Деньги, согласно проекту, должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских военных летальными вооружениями. При этом особо указано, что из выделенных средств не должны оплачиваться покупки Киевом переносных зенитных комплексов.

Прежде, чем законопроект вступит в силу, его должны одобрить Конгресс и подписать президент.

В целом между РФ и США с момента прихода Трампа к власти наблюдается только конфронтация, и не только на Украине. 24 февраля глава международного комитета Совета Федерации Константина Косачев выразил тревогу в связи с высказываниями американского президента Дональда Трампа о планах наращивать ядерный потенциал страны. В этой связи сенатор призвал поскорей обсудить на высшем уровне дальнейшую судьбу договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). 

"Пожалуй, самое до сих пор тревожное высказывание Трампа на тему отношений с Россией", - написал Косачев в Fаcebook. Он напомнил, что Трамп в интервью Reuters назвал договор СНВ-3 "односторонним" и охарактеризовал его как "еще одну плохую сделку", которую заключили США, наряду со сделкой с Ираном.

Руководитель профильного комитета верхней палаты российского парламента указал, что впервые Трамп обозначил намерение наращивать ядерный потенциал США через комментарий в Twitter 20 января. "Тогда многие посчитали это импровизацией или даже не основанной на знании предмета оговоркой, - заметил Косачев. - Но сейчас Трампа тут же дополнил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер: "США не намерены уступать свое превосходство в ядерной сфере кому-либо". 

Представитель Совфеда подчеркнул, что СНВ-3 основан на абсолютном паритете ядерных сил России и США, и его смысл именно в том, чтобы не допустить "превосходства в ядерной сфере" любой из сторон, и именно это основополагающее обстоятельство обеспечивает глобальную стратегическую безопасность.

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Безвизу для Украинцев -- быть!
-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+ написал 03.03.2017 10:40
Совет ЕС одобрил отмену визового режима для граждан Украины, говорится в заявлении европейского института.
.
"Послы при ЕС 2 марта 2017 года от имени совета подтвердили неформальное соглашение о либерализации визового режима для граждан Украины", -- сказано в сообщении.
.
В заявлении также говорится, что теперь по этому вопросу должен проголосовать Европарламент, который опубликовал дату голосования за безвиз Украине -- 5 апреля.&#65279;
.
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