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Московский листок

Россияне оказались женоненавистниками, причем обоего пола

Опубликовано 03.03.2017 в разделе комментариев 0

выборы президент женщина
Россияне оказались женоненавистниками, причем обоего пола

Большинство россиян против того, чтобы президентом России стала женщина. В ближайшие 10–15 лет руководителем государства граждане видят только мужчину. При этом участие женщин в политике респонденты по-прежнему одобряют и хотели бы видеть их на высших государственных должностях. Такие данные приводит «Левада-центр». 54% граждан не хотели бы видеть в ближайшие 10–15 лет в качестве президента своей страны женщину, только 33% считают это возможным.

А что так?

В истории нашей страны от Гостомысла до Путина женщины возглавляли государство считанные разы, и по большей части удачно. Княгиня Ольга, царевна Софья, Елизавета Петровна, Екатерина Великая - все сплошь деятельные и способные руководительницы. При одном неудачном примере Анны Иоанновны, не считая совсем кратких царствований вроде недельного правления Ирины Годуновой, о чем сказать просто нечего. В любом случае баланс в пользу прекрасного пола.

Я думаю, этот опрос Левада-центра следует признать экстремистским по дискриминации по признаку пола.

Но пока у нас такие опросы еще не запретили, мы, конечно, тоже проведем свой опрос и сравним.

Ну и хотелось бы добавить, что на Украине тамошний минздрав уже признал официально наличие у украинцев третьего пола. Так что мы введем в опрос еще одну позицию, тем более, что в древнем Китае и ряде других культур на высокие государственные посты предпочитали назначать кастратов. Считалось, что они меньше отвлекаются от работы на посторонные предметы. И поскольку ВВП Китая в 16-м веке превосходил ВВП всего остального мира, то эффективность тамошних уплавленцев-скопцов можно считать высокой... А может и у нас так? Хочешь быть министром - будь любезен сходи к хирургу. Как минимум, никаких сексуальных скандалов в будущем...

А.Б.



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